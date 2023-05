Prischl: „Politik soll etwas Verbindendes sein und nichts Trennendes“

NÖN: Als Tourismus-Chefin im Magistrat St. Pölten sind Sie vor wenigen Monaten in Pension gegangen. Warum tun Sie sich das noch an?

Eva Prischl: Es war überraschend für mich, wie damals auch der Bundesrat-Funktion. Vizebürgermeister Harald Ludwig hat gesagt: Du bist ja viel zu jung, um in Pension zu gehen.In der Pensionsphase bin ich gar nicht wirklich angekommen. Am 5. Dezember hatte ich meinen 60er und dann war das Datum für die Landtagswahl da. Das ging dann irgendwie durch.

Wie zeitaufwendig ist der Job?

Prischl: Es ist sehr zeitaufwendig. Die Aufgabe ist hauptsächlich die Vertretung nach außen. Ich bin sehr viel unterwegs. Seit 24. März bin ich über 5.000 Kilometer in Niederösterreich unterwegs gewesen. Und das macht mir Spaß, ich bin gern mit Menschen zusammen. Das bereichert, laugt aber auch aus. Aber die Freude überwiegt, das ist wichtig.

Fünf Jahre war Karin Renner Dritte Landtagspräsidentin, jetzt übernimmt wieder eine Frau. Was bedeutet das für Sie?

Prischl: Es ist schon schlimm, dass im Landtag nur 13 Frauen sind. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es so schwierig ist, mehr Frauen zu finden. Schließlich ist mehr als die Hälfte der Menschen weiblich. Es braucht überall eine gute Durchmischung.

Wie geht es Ihnen in der neuen Funktion? Sind Sie schon angekommen?

Prischl: Hundertprozentig noch nicht, aber ich habe ein tolles Team hier. Die ganze Landtagsdirektion unterstützt mich wirklich sehr. Ich möchte alle, die im Landtag sitzen, auch persönlich kennenlernen. Das war immer mein Ziel. Da bin ich aber noch nicht so weit. Ich möchte die Clubs aufsuchen und von Mensch zu Mensch einmal reden. Ich möchte mir andere Meinungen anhören. Man lebt halt in einer Blase. Auch eine Landtagssitzung konnte ich noch nicht leiten.

Wie bereiten Sie sich vor?

Prischl: Wenn ich die Tagesordnung habe, überlege ich mir natürlich, welche Gegenargumente kommen können. Wie gehe ich mit Zurufen um. Für mich ist das neu.

Haben Sie eine Einschulung bekommen?

Prischl: Eine kurze Schulung gab es für die Technik. Wir müssen die Mikrofone einschalten, je nach Redner.

Das heißt, Sie können einem Redner einfach das Mikrofon abdrehen?

Prischl: Ja, das war mir auch neu. Das war im Bundesrat nicht so. Natürlich müsste man vorwarnen. Aber das wird nicht so oft vorkommen, aber die Möglichkeit besteht.

Wie planen Sie, die Interessen aller Fraktionen im Landtag zu berücksichtigen und die Zusammenarbeit zu fördern?

Prischl: Wie gesagt, das miteinander Sprechen. Ich möchte mir die Ideen und Vorhaben anhören. Und dann schauen, was ist mein Zugang dazu. Es muss ja nicht sein, dass mir alles gefällt, aber man muss sich überlegen, ob es für die Bürgerin, den Bürger Sinn macht. Wenn nicht, werde ich sicher auch einmal Nein sagen.

Wie sehen Sie ihre Rolle bei der Vermittlung zwischen den politischen Akteuren und der Öffentlichkeit?

Prischl: Ich möchte sehr transparent sein. Politik soll etwas Verbindendes sein und nichts Trennendes. Viele beschäftigen sich nur mit sich selbst. Der Bürger, die Bürgerin hat aber das Recht darauf, dass man das Beste aus dem Job macht. Ich bin auch Sprecherin für Kunst und Kultur. Da möchte ich viel unterwegs sein und auch mit den Leuten im Hintergrund sprechen, wie es ihnen geht. Das ist mir ein persönliches Anliegen, denn sie machen einen guten Job und sollten damit auch ein Auskommen finden. Ich bin auch Sprecherin für die ältere Generation. Das war ein Herzenswunsch. Im Bundesrat war ich schon Seniorensprecherin. Oft haben Ältere noch sehr viel Energie und werden dennoch diskriminiert.

Wie möchten Sie diese Transparenz erreichen?

Prischl: Einerseits in den Sozialen Medien (Anmerkung: Facebook und Instagram) berichten, was ich so mache. Ich hoffe auch, dass Journalisten berichten, denn jede Niederösterreicherin und jeder Niederösterreicher soll wissen, was wir machen.

Wie beurteilen Sie die politische Situation im Land und welche Herausforderungen gibt es?

Prischl: Ich möchte keine politischen Statements abgeben, ich möchte das neutral behandeln. Es ist wie es ist, und jetzt müssen wir das Beste daraus machen.

Sie seit Langem für die SPÖ aktiv. Jetzt sollen Sie, wie Sie selbst sagen, neutral sein. Wie wollen Sie das schaffen?

Prischl: Das ist schwierig, weil ich so eine Doppelfunktion habe. Wenn ich am 1. Mai rede und die SPÖ vertrete, kann ich dann natürlich nicht alle nur streicheln. Andererseits möchte ich gut mit allen zusammenarbeiten. Ich habe natürlich meine politische Meinung, aber es ist jetzt eine andere Rolle.

Sie waren lange im Wilhelmsburger Gemeinderat, hatten dort Ihre Anfänge. Wie sehen Sie die aktuellen politischen Vorgänge dort?

Prischl: Es ist ganz schlimm, was da passiert ist. Dass die eigenen Leute dem Bürgermeister das Misstrauen ausgesprochen haben. Wenn der Rudi wirklich was gemacht hat, dann gehört das eh verurteilt, aber wenn nicht ... Das belastet mich als Bürgerin. Er hat viele Jahre gute Politik für Wilhelmsburg gemacht.

