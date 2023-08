St. Pöltner Abgeordneten-Duo: 150 Tage im Landtag

NÖN: Was waren bisher wichtige Beschlüsse im Landtag für die Region?

Martin Antauer:In einer Zeit, wo die Leute nicht mehr wissen, wie sie über die Runden kommen, sicher die 100 Euro Schulstart-Geld. Der 1.000 Euro Pflegescheck ist eine Entlastung, ebenso der Corona-Hilfsfonds und die Abschaffung der ORF-Landesabgabe.

Florian Krumböck:Das fasst das Thema Teuerung gut zusammen. Auch der Wohn- und Heizkostenzuschuss ist eine konkrete Entlastung.

Im Land arbeiten ÖVP und FPÖ zusammen. In der Stadt unterstützt die FPÖ oft die SPÖ. Wie gehen Sie damit um?

Krumböck: Die FPÖ war, anders als die SPÖ, bereit, mit uns Verantwortung zu übernehmen. Deshalb ist im Land ein Übereinkommen entstanden, mit dem man arbeiten kann. In St. Pölten orientiert sich die FPÖ aber oft an der SPÖ und interessiert sich weniger für den Rest der Opposition. Das haben wir jetzt in der Causa Stadtkasse gesehen. Gleichzeitig sind wir als Volkspartei offen für eine Zusammenarbeit mit der gesamten Opposition.

Antauer: Wir sind zwei verschiedene Parteien, die verschiedene Ansätze haben, aber das Wahlergebnis hat uns zusammengebracht. Jeder arbeitet, die im Arbeitsübereinkommen vereinbarten Aufgaben für unsere Bürger ab. Zur Stadt muss man sagen: Wir sind in einer sehr schwierigen Zeit und wollen nicht immer nur streiten, sondern gemeinsam produktiv arbeiten. Der Vorwurf, dass der Kontrollausschuss nicht sofort reagiert hat, stimmt nicht. Eine gemeinsame Vorgehensweise wurde sofort einstimmig beschlossen. Eine weitere Sitzung ist im September geplant. Wir können aber dem Staatsanwalt nicht vorgreifen.

Krumböck:Was ich spannend gefunden habe, war der Reflex, sich schützend vor die SPÖ zu stellen. In einer Causa, in der der Stadtrechnungshof direkt schreibt, dass Gefahr besteht.

Antauer: Mein Zugang ist: Jetzt ist der Staatsanwalt an der Reihe und dann der Stadtrechnungshof. Der Kontrollausschuss wird dann den Empfehlungen des Rechnungshofes folgen damit so ein Verbrechen nicht mehr vorkommen kann.

Welche Erfahrungen aus dem Gemeinderat möchten Sie im Landtag einbringen?

Krumböck: Es ist sehr spannend, aus einer absoluten Opposition in eine Regierungsmehrheit zu kommen und dort mitarbeiten zu können. In St. Pölten sind wir einen harten Umgang gewohnt, der der Opposition einiges abverlangt, was die Informationsbeschaffung betrifft. Im persönlichen Umgang versuche ich da wie dort, einen Draht zu denen zu finden, die rundherum sind. Wir sind im Landtag Nachbarn von Grünen und FPÖ. Ich sitze bei Helga Krismer und Co und lerne jetzt dort Leute kennen.

Antauer: Für mich ist einer der großen Unterschiede, dass man als Oppositionspartei in St. Pölten keine oder wenig Information bekommt. Als Regierungspartei bekomme ich die Infos im Landtag jedoch aus erster Hand. Das ist schon eine ganz andere Qualität der Arbeit. Ich war immer gern draußen beim Bürger, habe mir die Sorgen angehört und versucht zu helfen. Die Zahl der Anfragen hat sich jetzt im Landtag verdoppelt und verdreifacht.

Thema Verkehr. Die S 34 hängt derzeit in der Luft. Wie werden Sie das Thema vorantreiben?

Krumböck: Die S 34 als Entlastungsstraße für St. Pölten ist ein Bundesprojekt. Verantwortlich sind Ministerin Gewessler und die Asfinag. Wir halten die Redimensionierung für den richtigen Weg den Flächenverbrauch zu optimieren, damit möglichst wenig Agrarflächen verloren werden. Die Gefahr ist, dass, wenn Ministerin und Asfinag jetzt nicht tätig werden, das Projekt in der großen Dimension umgesetzt wird. Die Stadt hat das größte Interesse, dass die S 34 als Entlastung kommt. Daher muss der Bürgermeister mit Mehrheitsfraktion dafür sorgen, dass jene, die dadurch Schaden haben, entschädigt werden. Monetär macht das der Bund. Man muss ihnen aber auch ermöglichen weiterzuwirtschaften, wenn sie das wollen. Sprich: Äcker und Wiesen weiter bewirtschaften zu können, in einem möglichst nahen Umfeld.

Antauer: Gescheiter wäre eine Ost-Anbindung gewesen. Gewessler hätte das Projekte gar nicht stoppen dürfen. Ich weiß, mit der Versiegelung geht viel Land verloren. Aber wenn eine Stadt wächst, dann braucht es Alternativen. Diese Straße muss es meiner Meinung nach geben, um die Pendler aus dem Traisental zu entlasten. Stau ist nicht umweltfreundlich und auch gesundheitsschädlich.

Krumböck: Die Straße allein wird nicht der Heilsbringer sein. Es braucht unbedingt den Ausbau der Bahn. Eine bessere Anbindung der Landeshauptstadt steht im Arbeitsübereinkommen. Mit Bussen auf Hauptachsen und Anbindung bis in die kleinste Katastralgemeinde im Bezirk. Wir müssen es so machen, dass man niemandem den Weg abschneidet, in die Arbeit oder in die Innenstadt zu kommen. Aber wir müssen den Umstieg auf Alternativen attraktiveren.

Antauer: Ich war selten so einer Meinung mit Herrn Krumböck. Wir sehen, dass öffentlicher Verkehr und Straßenbau parallel erfolgen müssen. Der öffentliche Ausbau ist enorm wichtig, ja. Aber es gibt nach wie vor auch jene, die nicht auf ihr Auto verzichten können und wollen.

Das Land investiert viel in die NÖ Kulturhauptstadt 2024 und das Tangente-Festival. Was erwarten Sie sich?

Antauer: Dass wir für Kultur investieren, wie etwa die Synagoge, finde ich gut. Für mich ist der Dom etwas ganz Besonderes. Doch der nackte Platz davor, ist der nackte Wahnsinn. Bevor ich einen so zubetonierten Platz der Bevölkerung zumute, lasse ich gleich die Autos drauf parken. Durch die fehlenden Parkplätze kommen keine Kunden mehr aus dem Bezirk, eine Katastrophe für die Wirtschaft in der Innenstadt. Der Bürgermeister wird von Mitgliedern der Plattform beraten, die meiner Meinung nach wenig Ahnung von Städteplanung haben. Projekte wie die autofreie Promenade werden auch der Kulturhauptstadt schaden. Wir haben rund um St. Pölten unglaublich viele Grünflächen. Warum muss ich eine Innenstadt, einen Wirtschaftsstandort, zu einem Erholungsgebiet und einem Spielplatz machen?

Krumböck: Ich glaube schon, dass sich die Leute mit Stadtplanung auseinandersetzen, aber einen komplett anderen Zugang haben. Wir sind dagegen aus der ganzen Innenstadt ein Freiluft-Kaffeehaus zu machen. Die Gastro allein macht die Stadt nicht aus. Dazu kommt, dass das Ganze ohne Datenbasis passiert. Daten, von wo die Menschen nach St. Pölten einkaufen kommen, wie viel Geld sie da lassen, wo sie hingehen und wo sie parken, welche Wege sie in die Innenstadt wählen, gibt es nicht. Was die Tangente betrifft: Was wir uns als Volkspartei immer vorgestellt hätten, wäre eine Kulturhauptstadt gewesen, die über die ganze Stadt hinweg Wirkung entfaltet. Wir haben jetzt ein Festival für Gegenwartskultur. Da hoffen wir, dass es imagetechnisch etwas bringt, frischen Wind ins Bild, wie die Leute außerhalb von St. Pölten die Landeshauptstadt sehen. Vielleicht werden die St. Pölten-Witze dann ein bisschen weniger.

Antauer: Wir würden uns wünschen, dass man nicht auf die regionale Kunst vergisst. Es dreht sich im Moment alles um moderne Kunst, doch gebe es auch viel Traditionelles in unserem Bezirk.

Vor einem Jahr haben Stadt und Land den Standort des Sicherheitszentrums präsentiert. Wie geht es weiter?

Krumböck: Das Projekt an sich ist ein sinnvolles. Das Problem am Eisberg ist, dass mit falschen Versprechungen gearbeitet worden ist. Das Sicherheitszentrum hätte weiter wegrücken sollen von der neuen Siedlung. Nachdem man seitens der SPÖ im Gemeinderatswahlkampf zeigen wollte, da kommt was Supertolles, fehlten Grundstücke. Wir haben selbst unsere Fühler ausgestreckt, damit wir das Projekt wieder verbessern können für die Betroffenen. Im Herbst soll der Architektur-Wettbewerb für das Sicherheitszentrum starten. Bis dorthin soll alles erklärt werden.

Antauer: Ich sehe das Projekt als Notwendigkeit. Meiner Meinung nach gehören jetzt einmal die Anrainer an einen Tisch, da sie sich ja am Eisberg ihre Zukunft aufgebaut haben. Es muss eine gemeinsame Lösung gefunden werden.

Krumböck: Wichtig ist, den Sorgen zu begegnen. Was im Umlauf war, etwa mit Helikopter-Landeplatz, war ja deutlich überzeichnet. Was die Indoor-Schießanlage betrifft, haben wir europaweit Beispiele, wo das funktioniert. Unsere Erwartung ist auch, dass im Süden Lärmbelästigung auf der Militär-Anlage verhindert wird.

Welche Themen wollen Sie als St. Pöltner Abgeordnete im Landtag besonders vorantreiben?

Krumböck: Die Frage, wie organisieren wir in Zukunft die Mobilität in der Landeshauptstadt und drumherum, ist besonders intensiv für mich als Verkehrssprecher. Auch beim Lup haben wir die nächste Ausschreibungsperiode. Ich bin der Meinung, dass wir die Taktung noch intensivieren können, dass es kein Schaden ist, wenn der Bus dreimal in der Stunde kommt. Das zweite Thema ist die Kinderbetreuungsoffensive, die wir vom Land in Stadt und Bezirk tragen müssen.

Antauer: Für mich ist klar als Sicherheitssprecher der Partei, dass es in diesem Bereich zu Verbesserungen kommen muss. Auch im Sozialbereich wird viel auf uns zukommen. Ich glaube, wir sind gefordert, dass Hilfeleistungen stattfinden müssen, damit Familien über die Runden kommen. Am Herzen liegt mit als Tierschutzsprecher auch, dass es hier zu Regeln kommt. Für mich ist es nicht sehr befriedigend, wenn man zwei kleine Hundezonen bei 60.000 Einwohnern hat. Es wäre gut, wenn man große Hundezonen oder Hundeparks errichtet und auch eine gewisse Quadratmeterzahl für Städte vorgibt.