Fünf Talente überzeugten in St. Pölten bei der NÖN-Castingshow

Andy Marek und seine Jury legten bei „Die NÖN sucht das größte Talent“ ihren Stopp in der Landeshauptstadt ein. Fünf Teilnehmende überzeugten und werden ihre Künste am 28. Oktober in Amstetten zeigen.

Vier Sängerinnen konnten die Jury für sich gewinnen: Elisabeth Schütze (22) und Astrid Ziegelwanger (29) traten bereits ein zweites Mal bei „Die NÖN sucht das größte Talent“ an. Die St. Pöltnerin Schütze ist bald ausgebildete Diplomierte Kranken- und Gesundheitspflegerin und sang zwei gefühlvolle Balladen über Familie. Aus Herzogenburg angereist war Ziegelwanger, die mit Radioactive und Grenade ihr Stimmorgan voll in Szene setzte.

Die 25-jährige OP-Assistentin Katharina Höfner aus Kapelln machte den Start und sicherte sich ihren Platz in der nächsten Show. Ihr eigenes Lied gesungen und dabei Ukulele gespielt hat Kathi Stocker (23) aus Amstetten, die bald in St. Pölten arbeiten wird.

Etwas Besonderes mitgebracht hatte der 17-jährige Tobias Trimmel aus Hürm. Er überzeugte mit einer Licht- und Soundshow am Soundpad.