Die Tendenz geht immer mehr in Richtung Nachhaltigkeit – warum nicht auch in der Modebranche? Diese Frage stellte sich Christina Kuback und hat mit ihrem Modelabel „Elisia“ die Antwort darauf gefunden. Die FH-Absolventin schneidert regional gefertigte Damenmode, die sie in ihrem Online-Shop vertreibt. Ihr innovatives Start-up erhielt dafür im Februar das SMARTUP-Stipendium der FH St. Pölten.

Fast Fashion sieht die studierte Medienmanagerin sehr kritisch. Schlechte Arbeitsbedingungen, geringe Entlohnung, dafür aber billige und kurzlebige Kleidung – dies sind ihrer Meinung nach fatale Kriterien der Textilindustrie. Ein Grund mehr für die Quereinsteigerin, sich ihren Traum vom Modedesign zu erfüllen. Sie wagte den Schritt und verwendet für ihre Kleidungsstücke ausschließlich nachhaltige Materialien wie Bio-Baumwolle, Leinen oder Hanf. „Alle, die nicht mehr ‚made in Bangladesh‘ auf ihrer Haut tragen wollen, sind bei mir genau richtig“, beschreibt die geprüfte Kleidermacherin ihre Mission. Selbst ihre Designs sind zeitlos und passen sich der Figur an. „Die Wickelröcke sind so konzipiert, dass man sie auch noch tragen kann, wenn man ein paar Kilo zugelegt hat“, so Kuback.

Im Moment tüftelt die 34-Jährige an ihrer Sommerkollektion. Mit ihrem Motto „Alles kann – nichts muss“ will die Jungmutter in ferner Zukunft ihre Einzelstücke auch in Läden zum Verkauf anbieten.