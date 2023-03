St. Pöltner VP fragt wegen Domplatz-Gastronomie bei Bürgermeister an

Gastronomie für den Domplatz wittert die ÖVP derzeit und hat am Tag nach der Gemeinderatssitzung dem Bürgermeister eine Anfrage zukommen lassen, um zu „neuen Gerüchten und vagen Pläne“ Klarheit zu bekommen. Der Platz im Herzen St. Pöltens solle teilweise erneut aufgerissen werden, um Imbiss-Container zu installieren, für die noch die nötige Infrastruktur fehle, so die Mutmaßung in der Anfrage. Angeblich sei auch schon mit Gastronominnen und Gastronomen über einen Betrieb der Container verhandelt worden.

„Die Gerüchte mehren sich, nur der Gemeinderat wird einmal mehr nicht einbezogen“, so VP-Klubobmann Florian Krumböck. „Die St. Pöltnerinnen und St. Pöltner würden zurecht den Kopf schütteln, wenn man nach über zehnjähriger Bauzeit nochmals alles umwirft und Extra-Kosten verursacht“, zeigt sich Krumböck überzeugt.

Stadt: „Nutzung ist in der Sondierungsphase“

Auch in weiteren Punkten klopft die VP-Anfrage den Bürgermeister ab. Darin geht es unter anderem darum, ob der Christkindlmarkt vom Rathausplatz auf den Domplatz wechselt, wie sich die Veranstaltungstätigkeit auf den Wochenmarkt auswirkt und welche Möglichkeiten zur Begrünung des Platzes mittels Studien geprüft wurden.

Von der Stadt heißt es dazu kurzfristig: „Wir diskutieren schon lange über eine multifunktionelle Nutzung. Derzeit sind wir in der Sondierungsphase.“

