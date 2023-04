Eigentum boomte 2022 in St. Pölten

In Österreich ist die Gesamtzahl der Immobilien-Verbücherungen um zehn Prozent gesunken, in Niederösterreich gibt es ebenfalls ein Minus von 7,5 Prozent – nicht so aber in St. Pölten. Die Zahl der verkauften Immobilien ist in der NÖ Landeshauptstadt gleich um ein Drittel gestiegen, zeigt der Re/Max-Immospiegel für 2022. Datenquelle ist die lückenlose Erfassung aller Kaufverträge im Grundbuch.

998 Wohnungen, Häuser und Grundstücke wechselten im Vorjahr den Besitzer, das bedeutet ein Plus von 31 Prozent, im Fünf-Jahres-Vergleich sind es sogar 95 Prozent. Der Gesamtwert erreichte mit 245 Millionen Euro (plus 30 Prozent) ebenfalls einen neuen Rekordwert.

Weit weg von Rekorden ist St. Pölten aber noch bei den Preisen einzelner Objekte. Kein einziges aus den Top fünf in NÖ liegt in der Landeshauptstadt. Ein 36.700 Quadratmeter großes Geschäftsgebäude im Bezirk Mödling war einem Käufer 58,7 Millionen Euro wert.

Großprojekte sorgen für hohe Transaktionszahlen

Ausschlaggebend sind für Georg Edlauer, Immobilientreuhänder aus St. Pölten und Obmann-Stellvertreter der Fachgruppe der Immobilien- und Vermögenstreuhänder NÖ, die Projekte Steingötterhof, Das.Kremserberg und Mühlbach Ost, die rund 300 Verkäufe aufweisen. Dieses Volumen ist nahezu ident mit dem Zuwachs der Transaktionszahlen.

Preislich liege St. Pölten bei Baugrundstücken, Eigentumswohnungen und Einfamilienhäusern weiter im unteren Drittel Österreichs etwa auf dem Niveau von Eisenstadt und Klagenfurt. „Das Preisniveau ist für Anleger nach wie vor attraktiv. Eigennutzer sind in den letzten Jahren gut mit Neubauwohnungen versorgt worden“, weiß Edlauer.

