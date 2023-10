Zentrum für Allgemeinmedizin eröffnet im Jänner in St. Pölten

Der St. Pöltner Allgemeinmediziner Feras Taha hatte eine Vision von Medizin mit Stil und Flair, weg von großen unpersönlichen Häusern in „Schuhschachtelformaten mit reinen, weißen Wänden“. Diese setzt er derzeit im Jahrhundertwendehaus in der Daniel-Gran-Straße 50 um, da er immer schon ein Faible für alte Häuser hatte. „Die Entscheidung, ein altes Haus zu sanieren und in ein innenarchitektonisch modernes Ärztehaus zu verwandeln, war nicht leicht“, sagt Taha, der sich auch ohne Förderungen für diesen Schritt entschied.

„Unsere Patientenzahl steigt von Jahr zu Jahr, es war an der Zeit, etwas zu verändern“, erklärt der Mediziner. Denn die Praxis habe sich in den Jahren immer mehr in Richtung Ambulanz entwickelt. „Wir setzen aber nicht nur auf reine Primärversorgung, sondern bieten unseren Patienten auch persönlich betreute Langzeit-Therapien“, erklärt Taha. Dieses Konzept sei von den Patientinnen und Patienten sehr gut angenommen worden. Im „Zentrum für Allgemeinmedizin“ (ZAM) soll es perfektioniert werden.

„Wohlfühlort für Kassenpatientinnen und -patienten“

Taha will mit dem ZAM neue Maßstäbe setzen. „Die Behandlung des Patienten beginnt schon beim Betreten des Ärztehauses“, ist er überzeugt und „ich möchte mit diesem Projekt zeigen, dass man auch Kassenpatientinnen und -patienten einen medizinischen Wohlfühlort bieten kann.

Im ZAM wird es künftig verlängerte Öffnungszeiten geben und es werden Leistungen wie Primärversorgung, Schmerztherapien, Infusionstherapien, Infiltrationstherapien, Wundversorgungen, Impfungen, Vorsorgemedizin und Labordiagnostik in einem erweiterten Spektrum angeboten. Zusätzlich wird der Innenhof begrünt. Auf knapp 300 Quadratmetern sollen die Patientinnen und Patienten, wenn es die Temperaturen erlauben, auf Bänken zwischen blühenden Sträuchern und unter Bäumen auf die Behandlung warten können.

In einem nächsten Schritt soll es im Haus auch einen Bäcker geben. Und es stehen weitere Räumlichkeiten für Therapeutinnen und Therapeuten oder medizinische Leistungen zur Verfügung. Interessenten können sich bei Feras Taha melden.