Die Stadt will ab Herbst das Betreuungsangebot in der Innenstadt mit einem neuen dreigruppigen Kindergarten erweitern. In der alten Bezirksstelle des Roten Kreuzes in der Ludwig Stöhr-Straße wird der Kindergarten über den bestehenden Garagen eingebaut. Dazu kommt ein neu gestalteter Gartenbereich für die Kinder. Nach dem Gemeinderatsbeschluss am Montag sollen im Oktober die Arbeiten beginnen und im Herbst 2022 alles fertig sein.

„Investitionen in unsere Kinder sind immer die nachhaltigsten Investitionen in die Zukunft, die wir tätigen können“, betont Bürgermeister Matthias Stadler. Den in den vergangenen Jahren mehrfach diskutierten Ankauf der Rettungszentrale mit dem historischen Gebäude habe er bereits "mit dem Hintergedanken eines Kindergartenbaus forciert".

Kleinstkinderbetreuung soll kommen

„Konkret sollen zum Start im kommenden Herbst über 50 Kinder hier unterkommen. Der Schwerpunkt liegt bei der Kleinkinderbetreuung ab 2,5 Jahren, auch Nachmittagsbetreuung wird angeboten“, erklärt Andreas Schmidt vom städtischen Schul- und Kindergartenwesen. Stadler betont: „Auch die Kleinstkinderbetreuung, die landesweit leider noch immer nicht vorgesehen ist, wird Teil unserer Planungen bis zur Eröffnung. Wir wollen jedenfalls dieses Angebot in der Stadt ausweiten." Wo und wie genau sollen kommende Gespräche zeigen.

2,1 Millionen Euro und barrierefreie

Angeschlossen wird der neue Kindergarten über das östliche Stiegenhaus. Dieses wird um einen Personalaufzug erweitert, der eine barrierefreie Erschließung des Kindergartens mit weiteren Geschoßen gewährleistet. Für die notwendige Deckendämmung im Garagenbereich wird die Tor-Höhe reduziert. Der geschlossene Übergang wird aufgrund des Aufzugsbaus neu gebaut. Der Garten wird um knapp 200.000 Euro neu und besonders kindgerecht gestaltet.