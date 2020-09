"Aus den Augen, aus dem Sinn – der Stummel ist ja klein und verrottet sowieso. Spricht man Raucher auf ihr Verhalten an, werden meist viel größere Umweltsünden aufgezählt und das eigene Verhalten bagatellisiert", vermeldet die Stadt St. Pölten in einer Aussendung am Freitag.

Aber: "Die Realität sieht anders aus: 4,5 Billionen Zigarettenstummel werden jährlich weltweit weggeworfen. Damit schafft es der Glimmstängel auf Platz 1 der meist weggeworfenen Abfälle."

Eine Zigarette benötige aber im Durchschnitt 5 Jahre um zu zerfallen. Dabei verrotte sie nicht richtig, da sie aus Zelluloseacetat besteht – das ist ein Kunststoff. Dieser ist zwar nicht giftig, aber enthält über 4000 Chemikalien. Davon sind 250 giftig und 90 sogar krebserregend.

TAschenbecher als echte Alternative

Mit jedem weggeworfenen Stummel lande 2 mg Kondensat in der Natur, das beim nächsten Regen sein volles Potential entfaltet. Es wird ausgeschwemmt, landet im Erdreich und letztendlich im Grundwasser

Der TAschenbecher sei eine Alternative, meldet die Stadt St. Pölten. Er ist aus recycelten PET-Flaschen hergestellt und kann jahrelang wiederverwendet werden. Er ist sogar Geschirrspüler-tauglich.

"Aufschrauben – Zigaretten rein – zuschrauben! Inhalt im nächsten Müllbehälter entsorgen", so einfach ginge es.

Verteilaktion am 10. September

Die städtische Abfallwirtschaft informiert, gemeinsam mit dem Referat Umweltschutz - Lebensraum, am 10. September in der Kremser Gasse (Höhe Thalia) zum Thema Littering.

Zwischen 7.00 und 9.30 Uhr werden dort auch „TAschenbecher" (Aschenbecher im Taschenformat) verteilt, die helfen sollen unachtsames Entsorgen von Zigarettenstummeln zu unterbinden.