Wilhelmsburgs Stadtchef ist für einen Eislaufplatz

„Den Eislaufplatz wird es wieder geben“, sagt Bürgermeister Rudolf Ameisbichler entschieden. „Er ist eine unverzichtbare Investition für unsere Jugend.“

Das Stadtoberhaupt begründet: „Es gibt an die 500.000 Kinder und Jugendliche, die in den Corona-Lockdowns psychische und physische Schäden genommen haben durch fehlende Sozialkontakte. Die Menschen wurden in die Isolation getrieben, dadurch bereits bleibende Schäden verursacht.“

Durch die nicht absehbare Preisentwicklung werden sich viele Autofahren, eine Schilift-Karte und Ausrüstung nicht mehr leisten können, glaubt Ameisbichler. „Deshalb darf unsere Gesellschaft nicht einer weiteren Belastung ausgesetzt werden und die Rechnung für die Entwicklung bezahlen.“

Der Bürgermeister unterstreicht: „Mein persönlicher Standpunkt ist jener, dass dieser benötigte Energieverbrauch für den Eislaufplatz eine unverzichtbare Investition in unsere Jugend ist.“

