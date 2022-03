Gedenkmesse zum 100. Todestag von Kaiser Karl I. in St. Pölten

Werbung

Am 1. April jährt sich der Todestag von Kaiser Karl I. von Österreich (geboren 17. August 1887, Schloss Persenbeug, verstorben 1. April 1922, Funchal, Madeira) zum 100. Male. Aus diesem Grunde findet am Sonntag, 3. April, um 8.30 Uhr in der Prandtauerkirche in St.Pölten ein Gottesdienst statt. Anschließend erfolgt der Segen mit einer Reliquie des von Papst Johannes Paul II. seliggesprochenen Kaisers.

Kaiser Karl I. von Österreich war der älteste Sohn von Erzherzog Otto von Habsburg-Lothringen und dessen Gemahlin Prinzessin Maria Josepha von Sachsen. Sein Großvater väterlicherseits Erzherzog Karl Ludwig war ein jüngerer Bruder von Kaiser Franz Josefs I.. Karl genoss eine streng katholische Erziehung. Nach der Schule wurde ihm die typische militärische Laufbahn der Dynastie zuteil. Daher verbrachte er einige Jahre in verschiedenen Garnisonen in Böhmen und Galizien.

1911 ehelichte er Prinzessin Zita von Bourbon-Parma. Acht Kinder, darunter als Erstgeborener Otto von Habsburg (1912-2011), sprangen der Ehe hervor.

Am 28. Juni 1914 wurde Karl nach der Ermordung seines Onkels, Erzherzogs Franz Ferdinand in Sarajevo, Thronfolger und am 21. November 1916, nach dem Tod seines Großonkels Franz Josephs I., Kaiser von Österreich sowie am 30. Dezember 1916 apostolischer König von Ungarn – mitten in den Wirren des Ersten Weltkriegs.

1918 musste er auf jede Beteiligung an den Staatsgeschäften in Österreich und Ungarn verzichten. Eine Abdankung lehnte er ab. Karl emigrierte vorerst mit seiner Familie in die Schweiz. 1921 versuchte er zwei Mal erfolglos die Restauration der Monarchie in Ungarn. Er ging schließlich nach Madeira ins Exil. Dort lebte er mit seiner Familie verarmt in einem feuchten Haus, woraufhin er sich die „Spanische Grippe“ zuzog, an der er schließlich trotz Bemühungen der Ärzte am 1. April 1922 verstarb.

Am 3. Oktober 2004 sprach Papst Johannes Paul II. Kaiser Karl selig. Sein Gedenktag ist der 21. Oktober, sein Hochzeitstag mit Zita von Bourbon-Parma.

