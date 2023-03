„Die TikTok-Schule“: St. Pöltnerin Linda Lime schreibt erstes Buch

Ruhige Minuten hat Influencerin Linda Lime nicht viele, denn Social Media ist ein Fulltime-Job, in dem Beruf und Freizeit verschwimmen und Urlaub Arbeit ist. Eine dieser wenigen ruhigen Minuten hat sie letzten Sommer aber dafür genutzt, um sich zu überlegen: „Was würde ich machen, wenn alles möglich ist?“, wie sie erzählt: „Und das ist, meinen jetzigen Beruf und meinen ursprünglichen Beruf als Lehrerin zu verbinden.“

Herausgekommen bei diesem Gedankenspiel ist ein Buch: „Die TikTok Schule“. Linda Lime richtet sich dabei in drei Kapiteln sowohl an Jugendliche, als auch an Pädagoginnen und Pädagogen. Im ersten Kapitel geht es darum, sich selbst zu entdecken: „Mir ist aufgefallen, dass ich in meiner Zeit als Influencerin immer wieder neue Dinge über mich selbst gelernt habe.“ Die Leserinnen und Leser sollen ihre Interessen, Stärken und Schwächen herausfinden.

Danach bekommen sie das Rüstzeug mit für einen erfolgreichen Social Media-Auftritt und Linda Lime erklärt die Vor- und Nachteile der digitalen Plattformen: „Es gibt einiges zu beachten, bevor ich starte.“ Im dritten und letzten Kapitel erzählt die erfolgreiche Influencerin dann, wie Userinnen und User virale Kurzvideos erstellen und damit dann auch wirklich Geld verdienen können.

Denn das sei leicht möglich, sagt sie. „Die Nachfrage in Niederösterreich alleine ist so groß, dass ich sie kaum abdecken kann.“ Einerseits braucht fast jedes Unternehmen Social Media-Profis für ihren eigenen Auftritt, andererseits verkaufen Influencer ihre Produkte.

Foto: Linda Lime, Lukas Beck

Social Media sei Teil der Arbeitswelt, also müssen die Jugendlichen auch darauf vorbereitet werden, sagt die gelernte Deutsch- und Englischlehrerin. Sie plädiert für mehr Medienpädagogik und da auch für Fortbildungen beim Lehrpersonal.

Das Buch richtet sich an Einsteigerinnen, drei Monate ist sie daran gesessen. „Ich war als Kind nie so die begeisterte Leserin, weil ich keine Bücher hatte, die mich dort abgeholt haben, wo ich war und meine Interessen angesprochen haben.“ Die TikTok-Schule soll anders sein: „Mit dem Buch lernen sie den richtigen Umgang und wie sie professionellen Content erstellen können. Aber auch viel über sich selbst.“

