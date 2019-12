Die Grippe hat es heuer in sich. Zumindest jener Stamm, der derzeit in Tirol grassiert. In Innsbruck blieben vergangene Woche zwei Schulen geschlossen, weil mehr als die Hälfte der Kinder an der Grippe erkrankte. Für einige Experten kommt die Grippewelle im Vergleich zu den Vorjahren recht früh und auch die hohe Anzahl der Krankheitsfälle sorgt für Erstaunen. Ob die Grippe auch nach St. Pölten kommen wird, fragte die NÖN bei den heimischen Ärztevertretern nach.

Für Bezirksärztevertreter Andreas Barnath ist es Gewissheit, dass der Influenzastamm H3N2 auch nach St. Pölten kommen wird. Er rät, sofort impfen zu gehen. „Jetzt zahlt es sich auf jeden Fall noch aus, zu impfen.“ Der Impfstoff ist, laut Andreas Gentzsch von der Löwenapotheke, auf Nachfrage in den Apotheken St. Pöltens noch erhältlich.

Impfstoff sollte heuer wirksam sein

Das National Influenza Center Austria berichtet aktuell, dass im Osten Österreichs ein anderer Influenza-A-Stamm vorherrscht als im Westen. Vereinzelt wurde auch Influenza B gefunden. Für Stadt-Ärztevertreter Florian Fiedler ist es daher nicht vorhersehbar, wie genau sich die Influenzastämme ausbreiten werden. Auch im Vorjahr habe es eine unterschiedliche Gewichtung der Stämme in Österreich gegeben. Alle bisher nachgewiesenen Influenzaviren entsprechen den in Dreifach- und Vierfach- Impfstoffen enthaltenen Stämmen. „Das heißt, dass die Impfung heuer schützt“, meint Fiedler.

Beide Ärzte empfehlen neben einer Influenza-Impfung auch intensivere Hygienemaßnahmen wie öfter Händewaschen mit Seife. Zudem würden ausreichend Schlaf und Vermeidung von Stress ebenfalls das Immunsystem stärken und die Wahrscheinlichkeit einer Infektion verringern.