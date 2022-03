Wilhelmsburger Ärztemangel wurde im Volkhaus besprochen

Zu einem ersten Informationsabend zu möglichen Neuheiten zur Ärzteversorgung in der Stadt mit Experten betreffend Primärversorgungszentrum (PVZ) und Primärversorgungseinheit (PVE) hatte Bürgermeister Rudolf Ameisbichler ins Volkshaus geladen. Mit dabei waren auch die drei praktizierenden Ärzte von Wilhelmsburg.

„Um die ärztliche Versorgung langfristig sicherzustellen, sind PVZ und PVE gute Modelle.“ Sophia Freynhofer von Hörhan Strategy Consultants

Tatsache ist, dass der praktische Arzt Erwin Weber Ende des Monats seine Praxis schließt, Patienten jetzt oft verzweifelt einen neuen Doktor suchen. Franz Holzhauser ist 63 Jahre, auch seine Pension rückt näher. So verbleiben in der Stadt die beiden Ärztinnen Edith Regler und Viktoria Mellauner.

In einer Postwurfsendung hat Ameisbichler bezüglich Gesundheitsversorgung vor Ort informiert, dass die Stadtgemeinde ein PVZ-Experten-Team, ein Fachgremium mit Wirtschaftern und Verantwortlichen in Rechtsfragen, beauftragen will, ein Konzept zu entwickeln. „Dies ist der erste Schritt zur Realisierung der Krankenversorgung für Wilhelmsburgs Bevölkerung“, betonte er nun beim Treffen im Volkshaus.

Ein Mitglied der Vier-Personen-Gruppe ist Sophia Freynhofer von Hörhan Strategy Consultants. „Um die ärztliche Versorgung langfristig sicherzustellen, sind PVZ und PVE gute Modelle“, meint sie.

Rechtsanwalt Andreas Joklik beschrieb einige Punkte des Projekts: „Es muss zuerst eine Bestandsaufnahme in Wilhelmsburg stattfinden. Eine Gruppenpraxis von zwei oder mehreren Ärzten brächte natürlich viele Vorteile beim wirtschaftlichen Faktor.“

Seitens der Stadtgemeinde sollte das Projekt durch Unterstützung attraktiv gemacht werden, eventuell auch durch Raumfläche, etwa 200 Quadratmeter. Den Ärzten erklärte er: „Rahmenbedingungen sind zum Beispiel, wie ich mich in Absprache mit meinen Kollegen in den Arztalltag einbringen kann. Die Vorgangsweise in der Praxis ändert sich.“

Kapazitäten der Ärzte sind limitiert

Derzeit sei die Arbeitsbelastung zu hoch, die Kapazitäten limitiert, berichtete Viktoria Mellauner: „Aber das liegt nicht an uns, das ist ein Systemproblem. Dieser Ärztemangel ist tragisch für die Patienten. Auch die Hausapotheken sollten nachbesetzt werden“, meint die Ärztin.

Für Gert Dieterich ist eine PVE auch für seine Apotheke wichtig: „Die unerwartete Pensionierung eines unserer Kassenärzte hat eine akute ärztliche Unterversorgung der Bevölkerung zufolge. Ältere Patienten fürchten, keine Kassenrezepte mehr zu bekommen, sehen ihre Versorgung gefährdet. Die übrigen Kassenärzte haben keine Kapazitäten mehr“, so Dieterich.

Da die frei werdende Kassenstelle mangels Interessenten nicht nachbesetzt werden könne und die mögliche Errichtung einer PVE noch bis zu zwei Jahre dauere, könne man nur hoffen, dass die drei Kassenärzte es „irgendwie schaffen, die Versorgung aufrechtzuerhalten“. Wilhelmsburg ist für Dieterich ein idealer PVE-Standort, da es genau zwischen Uniklinik St. Pölten und dem Klinikum Lilienfeld liegt. „Dies würde auch zur Entlastung der dortigen Ambulanzen führen.“

Es müsse jetzt sondiert werden, ob die Gesundheitskasse eine PVE hier will, schloss Rechtsanwalt Joklik. „Dann sollten wir uns zu den wesentlichen Punkten zusammensetzen, die wirtschaftliche Sicht betrachten. Dann folgen Ausschreibung und Vertragsbestellung.“ Joklik rechnet mit einer Dauer von zwölf bis 18 Monaten und betont: „Wichtig ist die Unterstützung der Stadtgemeinde.“

