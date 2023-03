Glasfaserausbau in Markersdorf geplant

Ihre Glasfaser-Infrastruktur will die A1 Telekom in Markersdorf-Haindorf entlang der Pielachtalstraße bis Poppendorf sowie in Teilen der Haindorfer Straße, der Marktgasse und Prinzersdorfer Straße ausbauen.

Foto: Marktgemeinde Markersdorf-Haindorf

„Mit dem Ausbau der A1-Glasfaser-Infrastruktur sichern wir Familien in unserer Gemeinde ein zusätzliches Plus an Komfort“, zeigt sich Bürgermeister Friedrich Ofenauer überzeugt. Die einmalige Chance sollte man gemeinsam nutzen, um die Gemeinde „noch lebenswerter und fitter für die Zukunft zu machen“. Denn um den Meilenstein im Infrastrukturausbau zu erreichen, ist es Ziel der Gemeinde, dass sich so viele Bürgerinnen und Bürger wie möglich noch vor dem Baustart für einen Glasfaseranschluss entscheiden. Jene, die sich jetzt entschließen, sollen auch durch eine günstigere Herstellung in der Aktionsphase profitieren.

Präsentiert werden die Pläne zum Ausbau bei einem Infoabend am Dienstag, 14. März, ab 18 Uhr im Gasthaus Kleemann.

Weitere Informationen zum Glasfaserausbau von A1 gibt es zudem online auf A1.net/glasfaser-internet-ausbau.

