Die Caritas St. Pölten vermittelt internationale Freiwilligeneinsätze in Projekten in Senegal und Nepal. Die Perspektive wechseln, den Horizont erweitern, Neuland entdecken oder einfach Erfahrungen sammeln: Interessierte von 18 bis 75 Jahren haben für 6 bis 12 Monate die Möglichkeit, dies im Rahmen eines Freiwilligeneinsatzes zu tun. Zum Beispiel bei der Betreuung von Kindern und Jugendlichen in einer Schule oder als Unterstützung in einem Gesundheitszentrum, bei der sozialarbeiterischen Begleitung von Menschen in einer Notlage oder - wenn es um den Kampf gegen den Hunger geht – in einem landwirtschaftlichen Projekt mitzuarbeiten. Internationale Freiwilligeneinsätze können übrigens auch als Ersatz für den Zivildienst geleistet werden.

Ein Infoabend dazu findet am Montag, 10. Dezember 2018, von 16 bis 18:30 Uhr in der Caritaszentrale in St. Pölten, Hasnerstraße 4 statt.

Anmeldung und Informationen bei:

Christiane Gaar

Auslandshilfe - Internationale Freiwilligeneinsätze

christiane.gaar@caritas-stpoelten.at