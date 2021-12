Regionale Unterschiede bei Corona-Impfung im Bezirk St. Pölten

Im Mittelfeld liegen Stadt und Bezirk. Im Bezirk hatten Anfang der Woche 68,8 Prozent der Bevölkerung eine erste abgeschlossene Impfserie, sprich zwei Corona-Impfungen, berichtet Bezirkshauptmann Josef Kronister.

Laut Notruf NÖ haben knapp 80 Prozent der 50- bis 59-Jährigen zwei Corona-Impfungen. Bei den 80- bis 89-Jährigen haben sich 96 Prozent zwei Stiche geholt. Aber auch unter den 16- bis 19-Jährigen gibt es viele Impfwillige. 72 Prozent haben zwei Impfungen.

„Man sieht schon, dass in den städtischen Bereichen im Vergleich zu den ländlichen Gebieten die Impfrate höher ist“, so Kronister. Die niedrigste Impfrate im Bezirk gibt es mit 53,7 Prozent in Stössing, auch in Michelbach mit 59,4 Prozent und Pyhra mit 63,5 Prozent ist die Zahl niedrig. Die Spitzenreiter der Region sind mit Prinzersdorf (73,9 Prozent), Hafnerbach (72 Prozent) und Gerersdorf (71 Prozent) westlich der Landeshauptstadt zu finden.

Für den Michelbacher Bürgermeister Hermann Rothbauer haben die Bürger nicht nur Rechte, sondern auch Pflichten. „In der momentanen Situation ist es wichtig, dass alle das tun, was notwendig ist. Dazu gehört für mich die Impfung. Jeder muss selbst entscheiden, was zu tun ist“, so Rothbauer. Sein Stössinger Kollege Rupert Hobl kritisiert, dass es die Bundesregierung nicht geschafft habe, das Vertrauen in den Impfstoff zu verbessern.

Für Pyhras Gemeindechef Günter Schaubach ist das Angebot vorhanden, „ob die Bürger es annehmen, müssten sie selbst nach bestem Gewissen entscheiden“. Dass das Impfen in der Eigenverantwortung jedes Einzelnen steht, betont auch Bürgermeister Rudolf Schütz aus Prinzersdorf. „Wir versuchen aber, das Bewusstsein für die Gemeinschaft zu schärfen.“ Beim neuen Gemeindearzt hätten 538 Personen ein Impf-Angebot angenommen. „Das zeigt, dass viele den Weg zur Impfung gehen, wenn das Angebot und die Infos da sind.“

Über viele verantwortungsvolle Bürger freut sich Stefan Gratzl in Hafnerbach: „In vielen Gesprächen haben das Team am Gemeindeamt und ich über die Impfung informiert, wenn es Unsicherheiten gab. Zudem ist unsere Ärztin Maria Dubsky sehr aktiv an das Thema herangegangen.“ Sachlich agierende Ansprechpartner für die Bürger und Unterstützung bei der Anmeldung sieht Bürgermeister Herbert Wandl als zwei der Gründe für die im Verhältnis hohe Impfrate in Gerersdorf.

Das Impfsystem funktioniert aus Sicht von Ärztevertreter Franz Sumetsberger mittlerweile gut. „Wenn jemand sich impfen lassen will, bekommt er rasch und unbürokratisch eine Möglichkeit.“ 20 bis 30 Personen impft Kollege Andreas Barnath an zwei Ordinationstagen. „Vorwiegend Booster-, es kommen aber auch Erst- und Zweitimpfungen dazu.“ Die Herausforderung liegt bei ihm in der telefonischen Beratung der Patienten, die im Dschungel der Vorgaben der Politik, welche Impfung wo und wie lange gilt, verloren gegangen seien.