Viele Fragen im Bezirk St. Pölten zur Abschaffung des Amtsgeheimnis

Ein neues Informationsfreiheitsgesetz soll mehr Transparenz bringen und Altlasten des Amtsgeheimnisses abwerfen. Doch die Details sind noch unklar. Nur Kommunen über 10.000 Personen sollen betroffen sein. Das wirft mehr Fragen auf, als es Antworten bringt für die Betroffenen. In der Region würde nur die Stadt St. Pölten unter die neue Regelung fallen.

Es fehlen noch entscheidende Informationen, weswegen sich der Magistrat mit Kommentaren zurückhält: „Warum hier unterschieden wird beziehungsweise warum die Grenze bei 10.000 liegt, ist derzeit auch nicht nachvollziehbar“, heißt es aber aus dem Rathaus. Für Gutachten etwa gebe es bereits eine Veröffentlichungsverpflichtung seit Anfang des Jahres. Gleiches gelte auch für Studien und Umfragen, mit der Ausnahme von internen oder individuellen Erhebungen für Behördenentscheidungen. Für die Stadt bleibt noch einiges unklar. Etwa, was das geeignete Medium für die Veröffentlichung wäre, wie lange veröffentlicht werden muss, ab wann etc.

Im Rathaus zeigt man sich abwartend. Foto: NÖN

Grundsätzlich für mehr Transparenz den Bürgern in Böheimkirchen gegenüber ist Bürgermeister Franz Haunold von der SPÖ. „Es muss aber für die Verwaltung auch machbar sein. Bei gewissen Anfragen macht eine Beantwortung keinen Sinn, weil sich der Aufwand der Recherche nicht dafürsteht. Außerdem denke ich, dass gewisse Daten ausgeklammert sein sollten“, so Haunold. Nicht nachvollziehbar ist die Beschränkung des Gesetzes auf gewisse Gemeinden für den Böheimkirchner ÖVP-Obmann Martin Horacek. „Die Einwohnerzahl ist nicht ausschlaggebend. Unabhängig vom genauen Inhalt der Regelung sollte sie für alle Gemeinden gleich gelten“, so Horacek.

In eine ähnliche Kerbe schlägt der Kastner Bürgermeister Josef Denk (INKA), der mehr Transparenz prinzipiell befürwortet. „Ich verstehe allerdings nicht, warum die kleinen Gemeinden ausgenommen sein sollen. Wir dürfen nichts verschleiern und den Bürgern das Gefühl von Geheimniskrämerei geben“, so Denk, der auch die Frage des Datenschutzes thematisiert. „Gerade in kleinen Gemeinden, wo jeder jeden kennt, geht es sehr schnell auf die persönliche Ebene.“

ÖVP-Bürgermeister Christian Walzl aus Stössing ist für die geplante Regelung und befürwortet die Beschränkung auf große Gemeinden. „Die Verwaltung in kleinen Kommunen so wie etwa Stössing wäre mit der Umsetzung überfordert. Ich finde es sinnvoll, das Gesetz nur auf große Gemeinden anzuwenden“, so Walzl.

Dass es keine Unterscheidung nach Gemeindegröße geben soll, davon ist Herzogenburgs SPÖ-Bürgermeister Christoph Artner überzeugt. Für ihn wäre vielmehr genauer zu definieren, was unter der Bezeichnung „Information von allgemeinem Interesse“ zu verstehen ist. Artner: „Mit der Bereitstellung von Information ist jedenfalls ein zusätzlicher Aufwand verbunden. Hier haben kleinere Organisationsstrukturen Schwierigkeiten mit den vorhandenen Ressourcen, dem Erfassen von Daten sowie dem Zugang zu Registern. Probleme sehe ich vor allem im Bereich der Interessenabwägung – Welches Recht gilt als schützenswerter!?“

Wenn es um die Vergabe von Projekten, Bauvorhaben oder Umwidmungen durch die Gemeinde gehe, seien diese Informationen durch die Öffentlichkeit des Gemeinderates ohnehin zugänglich. „Hier ist auf jeden Fall Transparenz gegeben. Inwieweit es sinnvoll ist, etwa sämtliche Bauakte jedermann zur Einsicht bereitzustellen, wage ich zu bezweifeln. Und auf jeden Fall hat auch der Informationswerber ein Minimum an persönlichen Angaben zu leisten“, sagt Artner. Nach Ansicht des Herzogenburger Stadtchefs sollte auch ein Strafenkatalog festlegen, wie mit Jux-Anfragen oder Anfragen im Sinne behördlichen Filibusterns umgegangen wird.