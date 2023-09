6,4 Millionen Euro für schnelle Leitung in Böheimkirchen

Böheimkirchen setzt aktiv auf den Bau eines modernen Glasfasernetzes. Im Auftrag des Landes wird die NÖ Glasfaserinfrastrukturgesellschaft (nöGIG) ein Netz für etwa 2.500 Haushalte und Unternehmen errichten. Beim Spatenstich gab LH-Stellvertreter Stephan Pernkopf den Startschuss für die zukunftsweisende Technologie. „Glückwunsch an alle, die mit ihrem Einsatz für Glasfaser einen bedeutenden Beitrag zur Realisierung dieses wegweisenden Vorhabens geleistet haben. Bewohner und Unternehmen bekommen eine Internetverbindung, die erstklassige Entwicklungsmöglichkeiten bietet", meinte Pernkopf. Diese Infrastruktur eröffne Böheimkirchen außergewöhnliche Perspektiven.

Bürgermeister Franz Haunold teilt diese Überzeugung. „Die Bedeutung von Glasfaser als Rückgrat für die Digitalisierung kann nicht genug betont werden. Es ist die einzige Technologie, die sicherstellt, dass wir in Zukunft über ausreichende Kapazitäten für einen globalen Informationsaustausch verfügen“, so Haunold. Das schaffe optimale Voraussetzungen für Böheimkirchen und gewährleiste zugleich die Lebensqualität.

6,4 Millionen Euro werden investiert

Die Realisierung des Glasfasernetzes in Böheimkirchen erfordert Investitionen in Höhe von 6,4 Millionen Euro und die Verlegung von etwa 42 Kilometern Glasfasertrassen. Die Bauarbeiten werden von der Strabag durchgeführt, während Planung und Umsetzung in der Verantwortung der nöGIG liegen. „Ein Glasfaseranschluss wird in Zukunft ebenso essenziell sein wie Wasser, Kanal und Stromversorgung. Der ländliche Raum Niederösterreichs ist damit bestmöglich auf die Herausforderungen einer digitalen Zukunft vorbereitet", erläuterte nöGIG-Geschäftsführer Reinhard Baumgartner.