Böheimkirchen startet in den Baustellenherbst

Nach intensiver Planung beginnen mehrere Bauvorhaben, durch die es zu Behinderungen kommen kann. Im gesamten Gemeindegebiet wird die Straßenbeleuchtung auf LED-Technik umgestellt. Für die Umrüstung der ersten 100 Lichtpunkte sind keine Aufgrabungen notwendig. Das 1,7 Millionen schwere Projekt soll im Sommer 2024 fertiggestellt werden. Rund 1.200 Lichtpunkte werden gewechselt, der derzeitige Stromverbrauch sinkt von 500.000 auf voraussichtlich 107.000 kWh.

Die Investitionen sollen sich innerhalb von nur sieben Jahren amortisieren. Die punktgenaue Ausleuchtung vermeidet das Anstrahlen von Bäumen und Sträuchern, beleuchtet Gebäude nur sparsam und bringt das Licht auf Gehsteige und Straßen. „Die Straßenbeleuchtung ist der größte Stromfresser in der Gemeinde. Mit der Umrüstung wird in Zukunft aber nicht nur weniger Energie verbraucht. Dieses Projekt verringert die Lichtverschmutzung und leistet damit einen wichtigen Beitrag zum Umweltschutz“, so Bürgermeister Franz Haunold.

Glasfaser verbessert Internetversorgung

Neu errichtet wird in Furth, Plosdorf und Weisching die Trinkwasserversorgung. Im Zuge der Arbeiten wird auch das Glasfasernetz für Breitband mitverlegt. Ab November werden die ersten beiden POP-Standorte beim Hundesportplatz und hinter der Feuerwehr errichtet. Diese „Points of Presence“ sind das Herzstück einer Glasfaserverkabelung und bilden die Schnittstelle zwischen dem überregionalen Netz und den Kundenanschlüssen. „Es freut mich, dass der Startschuss für diese moderne Technologie gefallen ist. Mit der Anbindung von Böheimkirchen an das Glasfasernetz steht der Bevölkerung eine noch bessere Versorgung zur Verfügung“, so der Vorsitzende des Infrastrukturausschusses Martin Horacek. Die von den Arbeiten betroffenen Anrainer werden zeitgerecht von der Gemeinde informiert, wann die Anschlussbesprechungen für die einzelnen Liegenschaft durchgeführt werden.