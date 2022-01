Pyhringerin Gudrun Friedrich will Kultur beleben

Mit Beginn der Pandemie senkte sich der Vorhang für Theatergruppen, Bühnen blieben seitdem im Dunkeln. Theaterschreiberin Gudrun Friedrich aus Heuberg möchte dies ändern und stellt nun ihre Stücke Laiengruppen gratis zur Verfügung. „Seit fast drei Jahren ist es still in der Theaterwelt. Ich möchte mit dieser Initiative Laientheater und Vereine unterstützen und einen kleinen Beitrag für mehr Unterhaltung in dieser tristen Zeit leisten“, sagt die 62-Jährige, die seit 20 Jahren Komödien mit urig-österreichischem Humor schreibt.

Viele Ensembles in der Region wollten aufgrund der unsicheren Lage und hohen Kosten für die Organisation keine Theateraufführungen organisieren. „Die Gruppen zahlen alleine für das Aufführungsrecht eines Stücks bis zu 1.000 Euro. Da ich selbst begeisterte Theatergeherin bin und meine Werke nicht mehr bei einem Verlag anbiete, kann ich sie frei zur Verfügung stellen“, erklärt die Schriftstellerin, deren Komödien österreichweit aufgeführt wurden. Stücke wie „Adams Schwestern“ oder „Alphaweib sucht Teilzeitprinz“, von dem es auch eine Mittelalterversion für das Schloss Wald gab, bescherten bereits Zuschauern vom Burgenland bis nach Vorarlberg Lachkrämpfe. Eine Premiere in Südtirol musste 2020 pandemiebedingt abgesagt werden.

„Der Moment, wenn ich sehe, wie Schauspieler meine am Schreibtisch erdachten Figuren auf der Bühne zum Leben erwecken, ist unbeschreiblich“, strahlt die Pensionistin, die selbst nicht besonders gerne auf der Bühne steht. Viel lieber nutzt sie diese Spielfläche, um Alltagserlebnisse und die Kuriositäten des Lebens in humorvoller Weise zu verarbeiten.

Theater-Geist kehrte erst spät ein

Zum ungewöhnlichen Hobby kam die frühere Einkaufsassistentin im Jahr 2000 durch ihren Sohn, der seit seiner Kindheit begeisterter Hobby-Theaterschauspieler ist. Nachdem sie ein Stück gelesen hatte, in dem ein Geist als Charakter vorkam, entschloss sie sich kurzerhand, ein eigenes Werk zu schreiben.

„Aus dieser Idee entstand das erste Stück ,Ein Geist und eine Federboa‘, in dem der Geist durch ein Federbüschel markiert wird und das bei einem deutschen Verlag auch gleich genommen wurde“, blickt Gudrun Friedrich zurück.

Vorhang soll sich bald wieder heben

Da es bei den deutschen Verlagen keine Kategorie mit österreichischem Humor gab, nahm sie die Vermarktung selbst in die Hand. Jetzt kann sie Theatergruppen und Vereinen ihre Werke kostenlos zur Verfügung stellen. „Es wird Zeit, dass sich der Vorhang hebt und wieder Leben auf die Bühnen zurückkehrt. Gemeinsames Lachen ist sicher die beste Medizin“, ist die Schriftstellerin überzeugt.

