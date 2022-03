Reparieren statt Wegwerfen

Im Haus des Lernens in der Daniel Gran Straße findet regelmäßig ein Repair Café statt, bei dem jede und jeder herzlich eingeladen ist, kaputte Dinge mit Unterstützung zu reparieren. Nächster Termin ist am Freitag, 11. März, von 11 bis 15 Uhr.

Pro Jahr fallen in österreichischen Haushalten ungefähr 20 Kilogramm Elektroabfall an, sagt die Gesa, die das Café mit Unterstützung der Caritas und des Weltladens veranstaltet. Viele der Geräte können mit wenigen Handgriffen wieder instandgesetzt werden. Dabei helfen ehrenamtliche Fachleute kostenlos kaputte Elektrogeräte, Computer, Drucker, Kleidung, Räder etc zu reparieren.

