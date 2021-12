Anmeldung für den St. Pöltner Eiszauber startet

Los geht es am Freitag, 17. Dezember, mit dem Eiszauber auf dem Rathausplatz. Einen der ersten Plätze auf der heuer 1.200 Quadratmeter großen Eisfläche um den Weihnachtsbaum sichern kann man sich ab sofort. Am Mittwoch, 15. Dezember, startet um 9 Uhr die Online-Anmeldung unter www.stp-eiszauber.at .

Publikumslauf ist täglich zwischen 13 und 18 Uhr, an Wochenenden sowie in den Ferien von 9 bis 18 Uhr oder sogar 21 Uhr. Mit dem Code von der Registrierung erhält man an der Kasse die Tickets. Abholen kann man diese 30 Minuten vor dem gebuchten Zeitfenster.

Weitere Unterhaltung in der Innenstadt wartet schon am Tag davor. Veronika Polly liest am Donnerstag, 16. Dezember, von 16.30 bis 18 Uhr in der Kremser Gasse, das Bläserquartett der Stadtkapelle musiziert und Bright Spots beleuchtet kunstvoll das Sonnentor-Haus.

Das Christkindl ist dann am Samstag, 18. Dezember, von 14 bis 16 Uhr in der Innenstadt unterwegs, begleitet von Märchenerzählerin Leni Steindl.