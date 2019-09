Der Pop-up-Store in der Kremser Gasse 11 wird zum „Laden Fenster“, mit unbeklebten Auslagen und einladendem Konzept: Zu günstigen Konditionen kann jeder das Geschäft für begrenzte Zeit mieten. Im Oktober zieht F. X. Ehrl ein. Unter seinem Künstlernamen Franz Xavier stellt er seine Bilder aus. Und er hat Kollegen motiviert, bei „Kunst & Werk“ mitzumachen. Kunsthandwerker Lois Hofer wird seine Drechselarbeiten zeigen, Raumausstatter Martin Fellner Designmöbel.

Organisator Ehrl, der auch als Autor aktiv ist, plant zusätzlich Veranstaltungen in den Räumlichkeiten. Diese werden online bekanntgegeben und in der neuen Vitrine neben dem

„Laden Fenster“.

Eröffnung von „Kunst & Werk“ ist am Donnerstag, 3. Oktober, um 18 Uhr.

Hackerspace und Repair-Café

Bereits belebt ist der erste Stock in der Kremser Gasse 11. In die Räume der ehemaligen Cafés Melange und Addo’s ist der Verein Segmentation Vault mit seinem Hackerspace eingezogen. Interessierte können sich hier gratis zu allen IT-Fragen informieren und als Mitglieder auch die Infrastruktur des Vereins mit Bibliothek, Laserschneider oder 3D-Drucker für eigene Projekte nutzen. „Jeder kann kommen“, erklärt Daniel Haslinger vom Verein, den Studierende und Lehrende der Fachhochschule St. Pölten gegründet haben. „Wir sehen das als Bildungsauftrag und wollen Wissenschaft und Technik unter die Leute bringen“, erklärt Haslinger und zeigt eine kaputte Computermaus. Er hat diese zum Leben erweckt, indem er gemeinsam mit Schülern ein Spiel eingebaut hat. „Mit der Technik ist es wie mit den Sprachen. Das theoretische Wissen allein genügt nicht. Du musst selbst sprechen oder eben selbst bauen.“

Das kann man auch im Repair-Café. „Oft liegt es nur an einem kleinen Bestandteil, dass ein Gerät nicht mehr funktioniert. Wir haben diese Teile, unterstützen beim Reparieren – und das Gerät muss nicht mehr weggeworfen werden“, so Haslinger.

Geöffnet ist der Hackerspace jeden Dienstag zwischen 18 und 22 Uhr und immer dann, wenn Mitglieder mit Schlüssel vor Ort sind. „Das ist sofort auf unserer Website ersichtlich“, betont Daniel Haslinger.

Beate Steiner Edith Thron zeigt ihre Schätze: Ende September schließt sie ihr „Nimito“, vorher gibt es noch einen Flohmarkt mit Kleidung, Spielzeug, Büchern.

Secondhand-Shop für Kinder schließt

Nicht mehr lange können Kunden die hübschen Kindersachen in der Kugelgasse kaufen. Edith Thron schließt ihren Secondhand-Shop „Nimito“ Ende September. „Mir kommen die Tränen, wenn ich daran denke, aber die Umsätze waren leider nicht ausreichend. Ich habe nebenbei gearbeitet und Geld ins Geschäft gesteckt.“ Bevor Edith Thron ihren Laden verlässt, veranstaltet sie noch einen Flohmarkt mit Kindermode, Büchern und Spielzeug: Von Donnerstag, 25., bis Samstag, 28. September, gibt es alle Waren um den halben Preis.

Steine und Perlen bei „Edelschmuck“

Handgefertigte Schmuckstücke aus Edelsteinen und Perlen bietet Joanna Zechner in ihrem neuen Geschäft in der Rathausgasse an. „Besonders gern arbeite ich mit Bernstein, dem Gold des Nordens und ältesten Schmuckstein der Menschheitsgeschichte“, so die Schmuckdesignerin. Geöffnet ist ihr Geschäft „Edelschmuck“ Montag bis Freitag nachmittags.