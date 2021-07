NÖN: Warum hat es fast 15 Jahre gedauert, von den ersten Ideen zur Gestaltung des Dom- und Marktviertels und der Kulturachse bis zur Verwirklichung?

Josef Wildburger: Unsere Geschichte ist reichhaltiger als in den Büchern verzeichnet und musste erst ausgegraben werden. Zweitens ist ein seriöser Partizipationsprozess, nämlich nach dem Grad der Betroffenheit, von gar nicht so Betroffenen aus populistischen und egoistischen Motiven konterkariert worden.

Josef Wildburger gestaltet federführend den Masterplan für die Stadtentwicklung. privat, privat

Ist die geplante Domplatz-Gestaltung die optimale?

Ein Platz ist ein Platz, weil er ein Platz ist: Ästhetik und Vernunft haben sich gegen Egoismus und Kurzsichtigkeit durchgesetzt. Die Jahrhundertvision wird Wirklichkeit.

Was hat sich seit der Veröffentlichung des Masterplans I vor nunmehr 13 Jahren zum Positiven in St.Pölten verändert?

Da reicht der Platz nicht, die Dinge aufzuzählen. Weitere Jahrhundertprojekte wie die Hochleistungsbahn und der Bahnhof sind realisiert. Wir leben nun in einer hochmodernen Stadt mit ebensolcher Infrastruktur und ebensolchen Zukunftschancen.

Was aus dem Masterplan ist bis jetzt nicht verwirklicht worden?

Gar nicht mehr so viel. Das innerstädtische Kongresszentrum erwarten wir am Leiner-Areal, die weitere Gestaltung des öffentlichen Raums hat ein Leitkonzept, das beim Promenadenring schon zur Umsetzung kommt. Beim Verkehr ist noch einiges offen, aber bereits angedacht. Das und noch mehr kommt in den Masterplan 25|50. Diesmal beschäftigen wir uns mit der ganzen Stadt und ihrer Region, als Kultur-Zentrum, wirtschaftlicher Motor und Verwaltungszentrum.

Was ist St. Pöltens Vision?

Wir wollen zur „Leading Second City in Europe“ werden, unter den Mittelstädten mit besonderer Qualität und Exzellenz hervorstechen. Denn wir sind in Österreich die einzige Hauptstadt in einer Europäischen Metropolregion. Wir haben die größten Chancen und Möglichkeiten.

Die da wären?

Lage, Lage, Lage – und tüchtige Menschen, hohe Lebensqualität, viel Platz – und wir haben einen Plan