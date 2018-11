Der Angriff eines betrunkenen Bettlers auf zwei Jugendliche am Hauptbahnhof hat neben einer Anzeige und einem Betretungsverbot für den Rumänen auch politische Folgen. FP-Stadtrat Klaus Otzelberger nahm dies zum Anlass, um wieder ein sektorales Bettelverbot für den Bahnhof und die Innenstadt zu fordern. „Die Bettlermafia kann nur dort lukrativ arbeiten, wo sich viele Passanten bewegen. Und St. Pölten ist die letzte Hochburg der geduldeten organisierten Bettelkriminalität. Andere Städte wie Krems, Ybbs, Salzburg oder Linz haben bereits ein sektorales Bettelverbot erlassen. Dort hat sich die Situation deutlich verbessert“, betont Otzelberger, der die SP auffordert, diesen Beispielen zu folgen.

SP-Vizebürgermeister Franz Gunacker betont „zum wiederholten Male, dass ein sektorales Bettelverbot keine Probleme löst, sondern diese nur verlagert“. Man könne Armut nicht einfach aus dem Stadtbild verbannen.

„Man muss die Armut bekämpfen und nicht die Armen“, ist Gunacker überzeugt. Zudem betont der Vizebürgermeister, dass Betteln mit Kindern und Betteln in gewerbsmäßiger Weise oder als Beteiligter an einer organisierten Gruppe per Landesgesetz verboten ist und auch von der Polizei geahndet wird. „Sollte es an dem Gesetz oder dessen Vollziehung Kritik geben, muss sich die FP St. Pölten an andere Stellen wenden“, so Gunacker.