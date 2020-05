Um 20 Uhr war plötzlich das Licht aus. In der Landeshauptstadt fiel sowohl am Mittwoch als auch am Donnerstag in manchen Haushalten der Innenstadt für fast zwei Stunden lang der Strom aus. Kurz vor 22 Uhr war das Problem jeweils behoben.

Bei einem Erdkabel der Marktgasse kam es, laut Auskunft der EVN zu einem Kurzschluss. Der Grund dafür ist noch unbekannt, Bauarbeiten in diesem bereich seien auszuschließen. „Zeitweilig waren 3.000 Kunden ohne Strom“, erklärt Pressesprecher Stefan Zach von der EVN. Bei den meisten konnte die Stromversorgung nach einigen Minuten wieder hergestellt werden. Bei einigen Innenstadtbewohnern dauerte es bis zu drei Stunden.

Am Donnerstag fiel erneut der Strom aus, wieder um 20 Uhr herum.