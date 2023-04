St. Pöltner City: Mehr Platz für Schmankerl & Pop-up fürs Wohlbefinden

Aus eins mach zwei in der Fußgängerzone: Nachdem sich „Der Südtiroler" Sebastian Watschinger und Michael Purers Griechenlandshop bisher ein Geschäftslokal teilten, gehen sie nun getrennte Wege. Watschinger bleibt in der Wiener Straße, Purer zieht nur wenige Meter weiter in die Kremser Gasse. Die Philosophie habe sich auseinandergelebt, bestätigen beide Feinkosthändler. Watschinger möchte sich zukünftig noch mehr auf Verkostungen seiner Produkte aus Südtirol sowie den Bistro-Betrieb konzentrieren. Das Gastro-Angebot werde bereits jetzt gut angenommen.

Im neuen Geschäftslokal des Griechenlandshops in der Kremser Gasse soll es mit dem bewährten Konzept weitergehen. Das Sortiment soll sich jedoch erweitern. Der Online-Shop wird gerade überarbeitet und soll ebenfalls bald in neuem Design erscheinen. Ein Termin für die Eröffnung der neuen Räumlichkeiten steht noch nicht fest, anvisiert wird jedoch Anfang Juni. Sorgen über gegenseitige Konkurrenz macht sich Purer nicht. „Speck wird es weiterhin nur beim Südtiroler geben, und wer Oliven will, kommt zu uns", sagt er.

Pop-up-Geschäft bringt im April das Blut zum Zirkulieren

Ein paar Schritte weiter hat sich in der Kremser Gasse nach dem Orsay-Aus und dem eher kurzen „LC Waikiki“-Gastspiel ein Pop-up-Store mit medizinischen Produkten für Mensch und Pferd eingerichtet. Bei Barbara Schönfelder können Geräte von Bemer ausprobiert werden, die die Mikrozirkulation in den Gefäßen verbessern sollen. Mit dem Kapillarmikroskop kann ohne Stich die Durchblutung vor und nach der Therapie verglichen werden. Die Therapie wird auch bei Pferden angewendet. Geöffnet ist bis Ende April mittwochs von 13 bis 17 Uhr, Donnerstag und Freitag von 9 bis 17 Uhr sowie samstags von 9 bis 13 Uhr. Geplant sind auch Vorträge, für die man sich unter barbara.schoenfelder@bemermail.com anmelden kann.

Barbara Schönfelder (links) und ihre Kolleginnen beraten im April in der Kremser Gasse im ehemaligen Orsay-Geschäft. Lukas Stefan von der Abteilung für Zukunftsentwicklung, Wirtschaft und Marketing testete die Bemer-Therapie bereits. Foto: Beate Steiner

