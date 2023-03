St. Pöltner City: Teppichwelt sperrt wieder auf

Im November 2021 ging in der St. Pöltner Innenstadt eine Ära zu Ende. Mohammad Houschmand sperrte seine Teppichwelt nach 20 Jahren zu und ging in Pension. Jetzt gibt es eine gute Nachricht für Liebhaber von schönen und hochwertigen Teppichen: Das Geschäft öffnet wieder.

Der Linzer Familienbetrieb „Teppichdoktor“ lässt die Tradition unter dem gleichen Namen „Teppichwelt“ fortleben. Das ganze passiert mit dem Segen von Houschmand: „Er hat sich gewünscht, dass als Nachfolger ebenfalls ein Teppichgeschäft kommt“, erzählt Marcello Strauss von Teppichdoktor. In der Branche würde man sich kennen, und so kam es zur Übernahme.

In dritter Generation ist seine Familie im Teppichhandel, mittlerweile betreiben sie mehrere Standorte in Oberösterreich. St. Pölten ist der erste in einem anderen Bundesland.

Marcello Strauss' Vater verkaufte bereits mit Leidenschaft Teppiche. Foto: Teppichdoktor

„Wir sind ein Familienbetrieb und sehr gut aufgestellt. Wir werden uns den Markt in St. Pölten anschauen und das ganze gut weiterführen“, verspricht Strauss. Er vermutet viele Teppichliebhaber in der Landeshauptstadt und Umgebung. „Die Teppichwelt war sehr bekannt. Ich denke, dass die Kundschaft jetzt zu uns kommt und hoffe, dass wir auch neue Kunden gewinnen können.“

Teppiche sind wieder voll im Trend, analysiert Strauss. „Bei den großen, exklusiven Modehäusern wie Chanel oder Gucci liegen jetzt wieder die klassischen Perserteppiche. Die Nachfrage ist hoch.“ Auch die jüngeren Generationen würden sich wieder begeistern, viel wird außerdem vererbt und weitergegeben.

