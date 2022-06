St. Pöltner Karmeliterhof: Eventsaal statt Parkplatz

Werbung

Als historische Chance bezeichnet Bürgermeister Matthias Stadler das Projekt zur Überdachung des Karmeliterhofes und die Nutzung als Saal für bis zu 400 Personen. Ende 2020 fasste der Gemeinderat den Beschluss für das Vorprojekt, beim Architektenwettbewerb ging nun das renommierte Büro „AllesWirdGut Architektur ZT GmbH“ als Sieger hervor.

„Durch das zu erwartende Licht-Schatten-Spiel wird ein einzigartiger Raum geschaffen, der aufgrund der besonderen raumakustischen Maßnahmen multifunktional genutzt werden kann.“ Kulturamtsleiter Alfred Kellner

„Der Entwurf ,Himmel‘ sieht eine Überdachung vor, die bestandsschonend und scheinbar unsichtbar den Hof bedeckt und mit dem historischen Bau in Symbiose tritt“, heißt es von der Stadt.

Die Basis bildet eine zarte Rippenkonstruktion aus heimischer Weiß-Tanne, die an barocke Gewölbe erinnert. Die großflächige Verglasung lässt den Blick in den Himmel zu. In der Rippenkonstruktion versteckt sich die technische Infrastruktur für Wasser und Strom. Die statisch inaktiven Bereiche werden als akustisch wirksame Hohlkammern mit Mineralwolle ausgefüllt.

„Durch das zu erwartende Licht-Schatten-Spiel wird ein einzigartiger Raum geschaffen, der aufgrund der besonderen raumakustischen Maßnahmen multifunktional genutzt werden kann“, freut sich Kulturamtsleiter Alfred Kellner, dass es dann auch Platz für Skulpturen geben wird, die aufgrund ihrer Größe bisher nicht ausgestellt werden konnten.

Ziel ist die Nutzung ab 2024 als Veranstaltungssaal und Ausstellungsraum. Jetzt muss das Bundesdenkmalamt (BDA) aber noch prüfen, ob und in welcher Form der derzeit als Parkplatz genutzte Karmeliterhof transformiert werden kann.

