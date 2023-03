Geschäftsflächen in St. Pöltner City weiter begehrt

Die Geschäftslokale in der St. Pöltner Innenstadt haben im vergangen Jahr anscheinend nichts an ihrer Anziehungskraft verloren. Laut dem neuesten „Gesundheits-Check“ für die großen österreichischen Innenstädte liegt die Leerstandsquote bei 2,8 Prozent. „Die Quote ist damit seit 2017 stetig gesunken und liegt auf einem gesunden Niveau“, freut sich Lukas Stefan, der für die Abteilung Zukunftsentwicklung, Wirtschaft und Marketing für das Leerstandsflächenmanagement der Stadt St. Pölten zuständig ist. Bei den A-Lagen beträgt die Leerstandsquote laut S+M City Retail Österreich sogar nur 0,6 Prozent. Im Schnitt der untersuchten Innenstädte liegt die Leerstandsquote bei immerhin 5,3 Prozent, in Krems etwa sogar bei 6,9 Prozent und in Wr. Neustadt bei über 20 Prozent.

252 Geschäfte insgesamt verteilen sich derzeit auf 41.600 Quadratmetern Verkaufsfläche in der St. Pöltner Innenstadt, 146 davon liegen in A-Lage, die 26.200 Quadratmeter umfasst. Die durchschnittliche Shop-Größe beträgt 164 Quadratmeter. Die Durchmischung sei hochwertig, betont Lukas Stefan. Gesund sei auch der Filialisierungsgrad von rund 40 Prozent. Rund 69 Prozent der Fläche nehmen dieses Filiale ein. Einen leichten Zuwachs gab es beim Anteil im Bereich Bekleidung um drei Prozent. Festgestellt habe die zudem einen starken Dienstleister-Anteil mit acht Prozent. Zehn Prozent der Flächen in A-Lage sind Gastronomie.

Projekt Rossmarkthöfe soll Flächen zurückbringen

Geschäftsflächen zurückgewinnen wird die St. Pöltner Innenstadt durch das Projekt „Rossmarkthöfe“, prognostiziert der „Health-Check“. Beim Flächen-Verlust liegt St. Pölten nämlich mit rund minus 27 Prozent seit 2017 in der Statistik vorne. Rechnet man die verloren gegangen Flächen auf dem Leiner-Areal heraus, beträgt der Rückgang der Verkaufsflächen rund zwei Prozent. Oft werden Shopflächen lediglich anders genutzt und diese in weiterer Folge als barrierefreie Büroflächen aber auch für Dienstleister weitergeführt. Eine, zumindest teilweise, Kompensation durch das neue Projekt sieht die Studie als wahrscheinlich.

Vorhandene Flächen bleiben in der St. Pöltner Innenstadt nicht lange ungenutzt, weiß Lukas Stefan. Für fast alle Leerstände gebe es Interessenten. Einige Flächen in der Kremser Gasse oder auch Schreinergasse sollen schon bald, durch aktives Leerstandsmanagement, wieder belebt sein. Die Fluktuationsrate liegt bei rund 13,7 Prozent. Demnach wechselt jedes Geschäft im Schnitt alle 7,3 Jahre seinen Auftritt. Stefan: „Das zeigt, dass St. Pölten über eine lebendige Innenstadt verfügt, die viel zu bieten hat.

