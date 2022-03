Sperren auf Plätzen und Brücken: Ein St. Pöltner Baustellen-Überblick

Erste Arbeiten am Domplatz und die Vorbereitungen in der Schreinergasse sind untrügliche Zeichen: Es ist wieder Baustellen-Saison in St. Pölten. Und die trifft heuer einige neuralgische Punkte des St. Pöltner Straßen-Netzes.

Innenstadt-Parker müssen sich bereits am Domplatz auf Bauarbeiten einstellen. Nach und nach weichen die Parkplätze dem „neuen Domplatz“. Gearbeitet wird auch schon in der Austraße und Kranzbichlerstraße sowie in der Fußgängerzone .

Spannend wird es erstmals in der ersten Mai-Hälfte: Dann wird die Traisen-Brücke mit der B1 bis zur Kreuzung am Anfang von Wagram gesperrt. Der Verkehr wird während der Sanierung umgeleitet.

Foto: NOEN

Die wohl größte Straßenbaustelle der letzten Jahre startet im Juni: Der Europaplatz wird begradigt, statt Kreuzungen rund um den Brunnen entsteht bis Ende 2023 in zwölf Bauphasen eine gerade vierstrahlige Kreuzung.

Heiß wird es auch nördlich der Altstadt. Der Mühlweg wird teilweise ab Mai erneuert, beim „Mausloch“ wird in der Schneidmadl-Straße gearbeitet und die ÖBB-Brücke neu gebaut. Teile der Kremser Landstraße werden ab August umgebaut. Dazu wird fleißig saniert (siehe Überblick oben links).

