Hydrojet neu in der City, S.Oliver sperrt Filiale zu

Wer länger nicht mehr in der City unterwegs war, kennt sich mitunter gar nicht mehr aus. So einiges hat sich getan in St. Pöltens Shoppinghochburg. Seit 1992 war Libro vertreten, sperrte nun seine Filiale am Bahnhof zu und das Haus sucht einen neuen Käufer. Ein anderer Fixpunkt der Innenstadt schließt ebenso: S.Oliver in der Kremser Gasse informierte seine Kundinnen und Kunden bereits. Eine Anfrage der NÖN blieb unbeantwortet.

Foto: Maria Prchal

Im ehemaligen Fischmann in der Linzerstraße werden nun Haare geschnitten bei Coiffeur Marion Winter. Um zieht Mesut Demir mit seinem Friseur Salon Deluxe. Im September geht es für ihn in die Kremser Landstraße. „Jedes Jahr war die Linzer Straße wegen Baustellen gesperrt“, nennt er einen Grund. Das neue Geschäftslokal ist dann zwar ein bisschen kleiner, aber Demir nimmt einen Mitarbeitenden und sogar einen Lehrling neu auf.

Etwas ganz Neues gibt es in der Herrengasse im Hydrojet Studio Ingrid. Kundinnen und Kunden legen sich auf eine Art Wasserbett und werden mit einem Wasserstrahl darunter massiert. Dabei sind sie vollkommen angezogen und bleiben auch trocken.