Die Mittelschule in Böheimkirchen verfügt seit wenigen Tagen über Österreichs erste Schul-Laufplattform. Gerade der Sport-Schwerpunkt leidet unter dem Distance Learning enorm. Die wegfallende Bewegung und der sehr eingeschränkte Sportunterricht führen aber auch zu gesundheitlichen Folgen. Grund genug für Sportkoordinator Georg Furtmüller, aktiv zu werden.

„Die Idee entstand bei einem Sportlehrerbesuch an der Schule. Ein Kollege ist mit der Anfrage zu mir gekommen, ob man mit den Schülern nicht bei der NÖ Firmenchallenge mitmachen könnte. Einen Tag später haben wir die Idee mit einem Programmierer besprochen und in knapp vier Wochen startklar gemacht“, so Furtmüller. Begonnen wird mit einer Grundlagen-Challenge, wo in den nächsten Wochen Laufkilometer gesammelt werden. Danach folgen andere Herausforderungen wie etwa Strecken auf Zeit.

Knapp 100 Schüler schon registriert

Kurz nach dem Start der neuen Website waren schon knapp 100 Schüler von ihren Eltern registriert und die ersten Laufeinheiten bereits hochgeladen. „Wir müssen als Schule innovativ sein, um die Bewegungsdefizite, die die Pandemie mit sich bringt, halbwegs auszugleichen“, zeigt sich Direktor Gottfried Lammerhuber motiviert. Als zusätzliche Motivation wird es am Ende jeder Challenge eine Verlosung von kleinen Sachpreisen geben. Dafür werden noch Sponsoren gesucht. Lammerhuber würde sich über Unterstützung freuen.