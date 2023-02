Neu in Böheimkirchen: Waschen rund um die Uhr

Der innovative Wäsche-Kiosk direkt neben Motel und Bistro von Monika Nemetz nimmt es auch mit großen Teilen auf. Egal, ob Hundedecke, Pferdeüberwurf, Sitzauflagen, Bettdecken, Polster oder ganz normale Wäsche, die Industriemaschinen machen alles in rund 30 Minuten sauber.

„Jeder weiß, es gibt immer wieder Dinge, die man in der eigenen Waschmaschine nicht waschen will, oder Teile, die einfach nicht hineinpassen. Dafür sind diese Geräte die optimale Lösung“, so Monika Nemetz.

Zur Auswahl stehen rund um die Uhr zwei Maschinen mit neun und 20 Kilogramm Fassungsraum. Ein Trockner sorgt für den Abschluss. Die einzelnen Programme sind leicht zu bedienen, bezahlt wird mit Münzen oder mit Kredit- oder Bankomatkarte. Das auch für Allergiker geeignete Waschmittel wird von den Maschinen automatisch zudosiert, auf Wunsch kann auch Weichspüler verwendet werden.

Während die Maschinen arbeiten, kann man eine Pause im Restaurant verbringen oder einen Einkaufsbummel durch den Nemetz-Markt machen. „Natürlich freuen sich unsere Tiere auch über einen Besuch. Hier warten Kängurus, Schafe, Enten, Gänse, Hasen, Hühner und Schildkröten auf die Besucher“, so die kreative Unternehmerin.

Keine Nachrichten aus St. Pölten mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.