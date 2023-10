Design-Preis für Michelbacher Holzhaus

Das Elsbeer-Chalet liegt in Michelbach idyllisch auf 550 Metern Seehöhe und bietet für zwei Personen Entschleunigung im Einklang mit der Natur. Für rund 460 Euro kann das Haus für zwei Nächte gemietet werden. Die Kombination von nachhaltigem Design und innovativer Architektur wurde nun mit dem „Big See Wood Design Award“ ausgezeichnet.

Jakob Mayer (r.) und Andreas Ranftl wurden mit einem internationalen Holzbaupreis ausgezeichnet. Foto: Big See Wood Design Award

Jakob Mayer, Pionier in der nachhaltigen Landwirtschaft, setzt auf das seltene Holz der Elsbeere. Architekt Andreas Ranftl gestaltete das Chalet so, dass es sich harmonisch in die umgebende Natur einfügt. „Mit klaren Linien, natürlichen Materialien und großflächigen Fenstern bieten wir atemberaubende Ausblicke auf die Natur des Mostviertels. Die Innenausstattung zeichnet sich durch nachhaltige Materialien und eine moderne, einladende Atmosphäre aus“, so Mayer. Recycelte Materialien und energieeffiziente Technologien sollen das Engagement für die Umwelt unterstreichen.

Die Auszeichnung sehen Jakob Mayer und Andreas Ranftl als Anerkennung für ihre Arbeit. „Das Big See Wood Design Projekt und das Elsbeere Chalet sind Beispiele dafür, wie Luxus und Umweltschutz Hand in Hand gehen können und wie verantwortungsvoller Umgang mit natürlichen Ressourcen die Grundlage für eine nachhaltige Zukunft bildet.“