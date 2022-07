Kollision von Lkw und Auto in 30er Zone in St. Pölten

Werbung

Am Freitag kam es in St. Georgen am Steinfelde zu einem Zusammenstoß zwischen einem Lkw und einem Auto. Die Feuerwehren St. Pölten-St. Georgen und St. Pölten-Ochsenburg eilten zu dem Verkehrsunfall.

Die Verunfallten konnten sich selbstständig aus den Fahrzeugen befreien. Eine Person wurde noch im Unfallfahrzeug vom Rettungsdienst versorgt. Beide Insassen wurden mit Verletzungen in das LKH St. Pölten gebracht. Ebenso konnte der Hund des Pkw-Lenkers befreit und von der Feuerwehr versorgt werden.







