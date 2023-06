Atemberaubendes Finale der Kulturtage auf Burg Hohenegg

Am letzten Tag der Kulturtage auf der Burgruine Hohenegg in Hafnerbach ließ sich pünktlich zum finalen internationalen Programmpunkt sogar noch die Sonne blicken. Zu Besuch war das Electric Youth Ensemble, welches im Rahmen ihrer Europatournee einen Halt auf der Burg einlegte.

Die jungen Darstellerinnen und Darsteller der Frankling School of Arts in Boston heizten dem vollen Burggarten ordentlich ein. Hier war für jeden Geschmack und jede Altersklasse etwas dabei. Ob ein Medley von Lady Gaga, eine tolle Interpretation von dem Bruno Mars und Mark Ronson Chart-Hit „Uptown Funk“ oder auch von Queen, jeder war an diesem Sommerabend perfekt unterhalten. Umrahmt wurden die Showeinlagen von renommierten Musikern aus Boston.

Die jungen Darstellerinnen boten eine tolle Interpretation von "Uptown Funk". Foto: Burmetler

Musikalisch war es bereits einen Tag zuvor auf der Burgruine. Gemeinsam mit der Vorgruppe „Fox & Fertig“ spielte der bekannte Radio- und Chartstürmer sowie Amadeus Award-Gewinner Chris Steger vor restlos ausverkauftem Haus auf.

Chris Steger mit Band sorgte für großartige Stimmung auf der Hohenegg. Foto: FOX&FOX OG, FOX&FOX OG

„Insgesamt durften wir 600 Besucher bei den Veranstaltungen begrüßen und sind sehr glücklich, dass alle Veranstaltungstage so ein großer Erfolg waren“, zieht Stefan Greimel vom Kulturverein Hafnerbach über die Kulturtage 2023 Bilanz.

Im Herbst gibt es noch zwei Konzerte im Theatersaal zu genießen. Am 15. September gibt es einen Reinhard Mey-Liederabend und am 16. September spielen „The Cube“. Karten gibt es unter https://kultur-hafnerbach.at oder im Gasthaus Dangl.