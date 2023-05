Asiashop auf 400 Quadratmetern eröffnet in St. Pölten

Es ist vermutlich Niederösterreichs größter Asia Food Store, der bald in St. Pölten eröffnet, schätzen die Betreiber von der Asia-Trading-Vertriebs GmbH. Auf 400 Quadratmetern bietet das Familienunternehmen ab 2. Juni über 2.000 Produkte. Der Fokus liegt auf thailändischen, japanischen und koreanischen Produkten. Aber Kundinnen und Kunden finden alles zwischen der japanischen und indischen Küche, verspricht Julian Rieder, der mit seinem Vater Ernst Rieder das Unternehmen leitet.

Der Firmensitz ist in Wiener Neustadt, dort gibt es bereits seit längerem einen Standort mit fünf Mitarbeitenden. In St. Pölten werden noch einmal so viele Angestellte beschäftigt. Sie bekommen spezielle Schulungen für das Sortiment. „Der Standort in St. Pölten hat uns deshalb überzeugt, weil er sowohl zentral liegt, als auch mit dem Auto schnell erreichbar ist. Eine Tiefgarage mit kostenlosen Parkmöglichkeit für unsere Kundinnen und Kunden ist ebenfalls vorhanden“, sagt Julian Rieder.

Besonders beliebt sind Instantnudeln der Marke Samyang, aus dem frische Sortiment Enoki Pilze und thailändische Papaya, sowie Snacks und Getränke aller Art. Rieder: „Besonders groß ist unsere Auswahl an Teigtaschen, Fisch und Meeresfrüchten im Tiefkühlbereich.“

Sollte das Konzept in St. Pölten ähnlich gut aufgenommen werden, wie in Wiener Neustadt, schließt Rieder auch eine weitere Expansion nicht aus.

