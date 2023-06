Blackout-Experte Saurugg: „Jeder sollte sich 14 Tage versorgen können“

NÖN: Wie gut ist die Stadt denn aufgestellt im Falle eines Blackouts?

Herbert Saurugg: St. Pölten hat einige Hausaufgaben erledigt. Das Entscheidende ist aber immer, wie gut ist die Bevölkerung vorbereitet. Denn, es kann keine Verwaltung 60.000 Menschen notversorgen, wenn nichts mehr funktioniert. Deswegen gab es jetzt auch im Mai einige Veranstaltungen für die Öffentlichkeit. Und wichtig ist, es geht nicht nur um die Zeit des Stromausfalls, denn es wird auch danach noch vieles länger nicht wie gewohnt funktionieren. Deswegen sollten sich die Bevölkerung, aber auch die Einsatzorganisationen oder Unternehmen auf einen zumindest 14-tägigen Notbetrieb einstellen. Jeder und jede von uns sollte sich daher 14 Tage mit dem Notwendigsten selbst versorgen können, bis eine geordnete Notversorgung hoffentlich wieder funktioniert.

Welche Strukturen meinen Sie hier etwa?

Saurugg: Wir hatten auch eine Veranstaltung mit Ärzten, Apotheken und dem Krankenhaus. Man kann in einer solchen Versorgungskrise nicht so handeln, als wäre Normalzustand, weil man dann am Anfang zu viele Ressourcen verbraucht, die dann in weiterer Folge fehlen. Auch die Notrufe funktionieren in den ersten Tagen nicht. Das Krankenhaus St. Pölten ist zwar, was die Versorgung betrifft, eines der am besten aufgestellten Krankenhäuser, die ich kenne, aber auch hier kann man nicht alle Probleme abfangen, wenn draußen nichts funktioniert. Es zählt daher wie generell nicht, ob Einzelne gut vorbereitet sind, sondern ob die breite Masse es ist. Das wird leider gerne unterschätzt.

St. Pölten hat ja vor, Selbsthilfe-Basen einzurichten, ist das ein gängiges Konzept?

Saurugg: Dieses Konzept von dezentralen Anlaufstellen kommt mittlerweile immer häufiger zum Einsatz. Denn wenn die technische Kommunikation nicht mehr funktioniert, werden zusätzliche Strukturen für die Krisenbewältigung benötigt.

Einerseits, um ein Gefühl von Struktur zu vermitteln, und andererseits, um ein Notrufsystem zu etablieren. Hierzu bereitet St. Pölten die technische Vernetzung der Selbsthilfe-Basen mit der Einsatzleitung vor. Damit können Notrufe rascher weitergeleitet werden. Weil wenn ich nicht direkt neben der Feuerwehr wohne, wie soll ich sonst einen Notruf absetzen? Aber wenn ich weiß, in zwei, drei Kilometern Gehdistanz gibt es so eine Basis, hält das die Rettungskette aufrecht.

Und auch bewusst die Bezeichnung „Selbsthilfe-Basis“, damit das nicht als Vollversorgung wahrgenommen wird, sondern ich kann dorthin kommen und meine Fähigkeiten anbieten oder ein Problem melden und alle Nichtnotfälle sollen durch die Bevölkerung selbst gelöst werden.

Gibt es irgendeine bundesweite Strategie oder ist das Prinzip, wenn die Gemeinde oder die Stadt sich engagiert, dann ist es gut und wenn nicht, dann hat die Bevölkerung Pech?

Saurugg: Leider ist es derzeit so, dass es kaum eine nationale Koordinierung gibt, auch weil Katastrophenschutz Angelegenheit der Länder ist. Deswegen gibt es auch neun unterschiedliche Herangehensweisen. Aus meiner Sicht ist Kärnten bisher am besten unterwegs. In Niederösterreich gibt es zwar auch einige Aktivitäten, aber die sind für mich zu wenig weitreichend und greifbar. Die Gemeinden werden zu wenig in die Pflicht genommen, sich vorzubereiten. Aber die Gemeinde ist die einzige Verwaltungsebene, die in einer solchen Krise helfen kann und daher funktionieren muss. Wie die Vorbereitungen in St. Pölten auch wieder gezeigt haben, ist das mit überschaubarem Aufwand möglich.

Was sind denn bei diesen Infoveranstaltungen so die Bedenken der Menschen?

Saurugg: Was mich immer überrascht, ist, dass die Leute sehr rasch eine Sicherheitsproblematik erwarten, also Plünderungen, Übergriffe und so weiter. Da bin ich ein wenig gespalten: Aus Erfahrungen weiß man, dass die Menschen in Krisenzeiten zusammenhalten. Aber wenn der eigene Magen zu knurren beginnt, steigt natürlich die Gefahr von Eskalationen, wenn man damit nicht umgehen kann. Daher entscheidet jeder und jede von uns mit der eigenen Vorsorge mit, wie schnell es zu Eskalationen kommen wird. Die Anschaffung von Waffen halte ich trotzdem für wenig zielführend, weil wir damit keine Probleme lösen werden. Lieber in die Aufklärung und Vorsorge investieren.

Foto: Herbert Saurugg

Mit Blackout ist zwar die Stromversorgung gemeint, aber da hängt ja noch viel mehr dran? Wie ist St. Pölten dafür vorbereitet?

Saurugg: In St. Pölten funktioniert die Wasserver- und -entsorgung bei Stromausfall fast im gesamten Stadtgebiet. Es gibt einzelne Objekte und Ortsteile, wo Drucksteigerungsanlagen oder Hebeanlagen zum Einsatz kommen, wo das nicht funktioniert bzw. die Verantwortung beim Objektbesitzer liegt. Es kann also sein, dass in manchen Hochhäusern kein Wasser fließt. Daher sollte man sich jetzt darum kümmern, und das eigene Umfeld abklären. Es gibt auch genügend Treibstoffvorräte für die Einsatzorganisationen oder Notstromaggregate.

Wieso ist Blackout momentan so ein Thema?

Saurugg: Ich thematisiere dieses Thema seit über zehn Jahren und es findet immer mehr Gehör, weil die Probleme auch wirklich merklich zugenommen haben. Auf der anderen Seite haben die Pandemie und der Krieg in der Ukraine viele Menschen wachgerüttelt, da doch Dinge eingetreten sind, die viele für unmöglich gehalten haben. Auch mit Extremwetterereignissen steigt die Ausfallgefahr und wenn vielleicht auch nur lokal oder regional. Die Vorsorge hilft immer.

Sie haben gesagt, das Wichtigste ist, dass die einzelne Person sich vorbereitet. Wie findet man die Balance? Einerseits, das Risiko richtig einzuschätzen, und andererseits, nicht in Panik zu verfallen.

Saurugg: Beim Thema Blackout gibt es leider mittlerweile eine große Polarisierung. Jetzt kann man natürlich sagen, ich bereite mich deshalb nicht vor und blende das aus. Aber das könnte ziemlich schlecht enden.

Der wichtigste Schritt beginnt mit der Akzeptanz, dass so etwas möglich ist. Dann geht es um die Absprache und Koordination in der eigenen Familie. Wo trifft man sich? Wer holt wen ab? Welche Vorsorgemaßnahmen kann man treffen und so weiter. Das hilft schon viel.

Dann geht es um einfache Dinge: Ein 6er-Träger Wasser pro Person, sollte doch ungeplant ein Problem mit der Wasserversorgung auftreten. Weiters, eine ordentliche Erste-Hilfe-Ausstattung und allfällig notwendige Medikamente und Lebensmittel, die länger haltbar sind, damit man 14 Tage gut über die Runden kommen kann. Wichtig ist auch, die Versorgung der Haustiere mitzudenken, Taschenlampen oder Müllsäcke. Wenn ich das habe, bin ich schon sehr gut vorbereitet. Und dann kann ich dieses Thema auch wieder abhaken und muss nicht permanent daran denken. Wenn das viele Menschen machen, können wir auch gut mit einer solch möglichen Krise umgehen.

Was halten Sie von Übungen in Firmen und Schulen?

Saurugg: Das wäre auf jeden Fall sinnvoll. Ich habe auch empfohlen, in Schulen einen stromlosen Tag durchzuführen. Damit könnten den Kindern die Abläufe und das Gefühl spielerisch beigebracht werden, was in einer wirklichen Krise den Stress für alle erheblich reduzieren würde. Das wäre auch zu Hause ein guter Zugang, um krisenfit zu werden. Einfach einen Tag ohne Strom erleben und die Abläufe durchspielen.

Inwiefern spielt unsere privilegierte Lebenssituation in unseren Umgang mit diesen Szenarien hinein?

Saurugg: Seit dem Ende des Kalten Krieges ist viel Sicherheitsdenken verloren gegangen. Früher gingen wir nicht so oft einkaufen und hatten auch mehr Vorräte zu Hause. Da hat sich auch das Angebot erheblich verändert. Wir sind daher gewohnt, dass immer alles funktioniert und wenn nicht, irgendjemand anderer das schon lösen wird. Eine trügerische Sicherheit. Ich fürchte, dass dieses Jahrzehnt noch turbulent weitergehen wird. Mit einer einfachen Vorsorge und einer gewissen Gelassenheit kann man aber jede Krise leichter nehmen. Und wir müssen in Krisen zusammenhalten und uns bestmöglich gegenseitig unterstützen.