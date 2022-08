LaBrassBanda: "Vor der Tour etwas gemeinsam trinken und nach der Tour"

NÖN: Prost einmal

Alle: Prost

Ich hab‘ mir vorhin gerade gedacht – bevor alle wegen des Unwetters evakuiert wurden – Wahnsinn, so viele Menschen, endlich wieder nach zwei Jahren. Hat sich das Auftreten verändert durch die Pandemie?

Manuel: Es ist definitiv anders, einfach, weil‘s so lange weg war und sich einfach so viel angestaut hat an Emotionen. Und man lässt alles raus, definitiv, jeden Tag. Meistens lässt man zu viel raus. Aber es kommt unfassbar viel zurück. Fast schon Ying und Yang.

Habt ihr irgendwelche Rituale die euch helfen, das auszutarieren?

Stefan: Also Geselligkeit ist wichtig, mit anderen Leuten darüber reden ist wichtig. Und wir brauchen nach dem Sommer wirklich ein paar Tage Entzug von dem, von den Menschen.

Was macht eine Live-Band im Winter?

Stefan: Sich wiederfinden und versuchen zu verarbeiten, was da passiert ist. Weil du bist jeden Tag in einer fremden Ortschaft, jeden Tag auf einem anderen Festival, morgen sind wir im Schwarzwald, übermorgen sind wir auf der Burg Clam. Und das kriegt der Körper und der Geist einfach nicht mit. Es braucht eine Zeit, das einzuordnen. Und dann sitzt man oft daheim und muss ganz laut lachen, weil es einfach so schön war. Und dann müssen wir uns alle wieder treffen und gemeinsam ein Bier trinken.

Ihr seid ja viel unterwegs, habt ihr schon das beste Bier gefunden im deutschsprachigen Raum?

Stefan: Das ist sehr verschieden bei uns.

Manuel: Aber das ist bei uns das Gute, weil wir kriegen ja wirklich ein anderes Bier: Für jeden von uns ist es einmal ein Super-Bier-Tag und ein Schlechter-Bier-Tag.

Fabian: Das hast du wirklich super gesagt.

Stefan: Der Fabian ist ein Oberösterreicher und der ist wirklich der am schwierigsten zufriedenzustellenste Biertrinker bei uns.

Aber habt ihr so gutes Bier in Oberösterreich?

Fabian: Na, aber ich wohn‘ seit Jahren in Bayern.

Foto: Sebastian Riepp

Ich frag euch jetzt einfach einmal das Gleiche, was ich heute schon die Festivalgäste gefragt habe: Was braucht‘s denn für ein richtig gutes Festival?

Stefan: Das Allerwichtigste und das sieht man jetzt gerade bei der Evakuierung ist ein guter Veranstalter und ein gutes Sicherheitskonzept. Weil dann fühlen sich die Menschen auch wohl.

Das hat mir genau niemand gesagt bisher.

Fabian: Das ganze Drumherum, das Detail. Es wird sich so viel Mühe gegeben. Es ist schön, wenn sich der Veranstalter reinhängt.

Stefan: Und der Fabio hat ja wirklich eine schlimme Erfahrung. Der war auf dem Frequency in Salzburg wo die Brücke eingestürzt ist.

Fabian: Ja, ja ich bin oben gestanden. Das war krass, dann bin ich auf einmal im Wasser gelandet und mich hat irgendwer rausgezogen. Und ich bin dann in diesem Sanizelt zu mir gekommen. Aber ich musste da gleich los, weil da war Foo Fighters und das wollte ich unbedingt noch sehen.

Stefan: Und deswegen honorieren wir das glaub ich so auch. Wir haben vom Management der Toten Hosen – wo wir als Vorband gespielt haben – unglaublich viel gelernt, was das betrifft. Bei denen ist einmal einer gestorben auf einem Festival und seitdem sind die da ganz streng. Und deswegen ist es so wichtig, dass da alles hinhaut.

Könnt ihr euch an das erste Festival erinnern, wo ihr als Besucher wart?

Fabian: Ja, das war das Two Days a Week 2004 oder so. Das war geil. Da haben irgendwie alle gespielt, Franz Ferdinand, Muse, Kings of Leon…

Stefan: Und das im Burgenland.

Manuel: Bei mir war’s ein ganz kleines Indiefestival in Bayern. Das hat Kannibalenmassaker geheißen, das war eine ganz skurrile Location, eine Waldlichtung, alles dunkel, es war richtig kalt an dem Tag. Die restliche Zeit nachdem wir gespielt haben ist nur Goa gelaufen.

Stefan: Aber es hat ein Nackttanzzelt gegeben.

Und das ist jetzt euer erstes Frequency.

Fabian: Es ist immer spannend, wenn man wo hinkommt, wo man noch nie gespielt hat.

Ihr habt ja wirklich schon an sehr exotischen Locations gespielt – Zimbabwe zum Beispiel –

Stefan: Wieselburg –

Zum Beispiel. Nimmt man sich da etwas mit von der Musik vor Ort?

Stefan: Von den Gesprächen, die man dort mit Leuten führt, die vorher noch nie etwas von uns gehört haben. Das vergisst man nicht. Am besten war es in Neuseeland, da haben sie gefragt, aus welchem Teil von Neuseeland wir kommen. Wir haben ihm erklärt, wir kommen genau von der anderen Seite.

Wenn ich so ein Musiker- oder eine Musikerin bin, die da eben in St. Pölten oder sogar in Wieselburg lebt, habt ihr da Tipps für die?

Manuel: Ich glaube der beste Tipp ist, dass du deine volle Energie in die Performance steckst und in die Leidenschaft und dein Instrument dann wird das überall honoriert von allen Menschen auf der Welt. So geht’s mir auch, wenn ich in irgendeine Bar hineinkomme, und jemand einen Spaß hat und mit Leidenschaft performt, dann daugt mir das. Und das funktioniert auf der ganzen Welt.

Gibt’s noch irgendwelche musikalischen Experimente die ihr wagen wollt in nächster Zeit?

Stefan: Du meinst, das ist noch nicht experimentell genug? Auf einem Jugendfestival mit einer Tuba zu kommen? Ich glaube, krasser geht’s nicht, ich wüsste nicht, wie man das noch toppen kann.

Also experimenteller wird’s nicht?

Stefan: Auf gar keinen Fall. Ich glaube wir haben das noch nicht ausgeschöpft, es gibt so viele Sachen, die wir noch machen können. Wir haben am Nova Rock gespielt vor lauter Rockern, dann in Glasgow auf einem Punk Konzert, dann die Welttour, da haben wir in Thailand unter dem Flügel von einem Flugzeug spielen dürfen.

Wie reagiert das Publikum in Thailand auf so etwas?

Stefan: Das war eine Riesenparty! Das war einfach total fantastisch, alle haben getanzt, das war herrlich.

Stefan Dettl dirigierte die Menge bei der Green Stage. Foto: Sebastian Riepp

Wie schafft man das zu touren, ohne sich zu zerstreiten?

Manuel: Also wir gehen bevor wir auf Tour gehen etwas gemeinsam trinken und nach der Tour etwas gemeinsam trinken. So eine Feedbackrunde.

Stefan: Wir sind sehr direkt, man muss sofort sagen, was einen stört.

Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ihr seid sicher einer der geerdesten Acts, die man so finden kann. Ist das auch das Geheimnis dahinter?

Stefan: Was schon cool ist bei uns, wir müssen uns nicht verstellen. Wir gehen auf die Bühne und sind einfach so wie wir sind. Die Leute mögen uns genauso, wie wir sind.

Wenn wir jetzt schon so nett zueinander sind, kann jeder von euch etwas Nettes über den jeweils anderen sagen.

Stefan: Der Fabian ist als Österreicher in die Band gekommen und hat sofort gesagt, wir setzen uns zusammen, wir treffen uns beim Wirt. Weil das Gemeinsame ist so wichtig, mit dem Fabian ist das so eine richtige Gemeinschaft geworden, die Abseits von der Tour gemeinsam Bier trinkt.

Der Österreicher bringt das gemeinsame Biertrinken ja.

Stefan: Die Geselligkeit, weil‘s auch so wichtig ist. Die Geselligkeit ist so eine österreichische Eigenschaft, und es ist eine super Eigenschaft.

Fabian: Was ich an den zwei super finde, ist, dass sie mich persönlich herausfordern. Der eine musikalisch und der andere persönlich. Sie fordern mich beide jeden Tag und das find ich super.

Manuel: Am Stefan ist super, dass er immer zu 100 Prozent da ist. Egal ob‘s ums Feiern geht, oder wenn gerade irgendetwas brennt ist er in der Sekunde da und schaut, dass es niemandem schlecht geht.

Ich glaube das war jetzt so nett, dass Gewitter sich verzogen hat. Viel Spaß beim Auftritt!

Foto: Sebastian Riepp

