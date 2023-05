Intendantin Marie Rötzer: „Theater ist ein 'beziehungsreicher' Ort“

Kürzlich präsentierte Landestheater-Intendantin Marie Rötzer das Programm für die Spielzeit 2023/2024. Als Einstimmung findet im September wieder das „Theaterfest für alle“ statt, danach geht es los mit „Der Menschenfeind“. Die NÖN sprach mit Marie Rötzer über die neue Spielzeit.

NÖN: Das Leitthema des neuen Programms lautet ja "Beziehungen". Wie wurde das in der Stückauswahl - oder auch darüber hinaus - umgesetzt?

Marie Rötzer: Das Theater ist ja an sich schon ein „beziehungsreicher“ Ort, an dem sich viele unterschiedliche Menschen treffen, um miteinander zu denken, zu diskutieren und gemeinsam ein Phantasie zu entwickeln, wie ein Theaterstück oder eine Romandramatisierung szenisch auf die Bühne kommen soll. Wir alle aber leben in unserem alltäglichen Leben in Beziehungen, ob mit Arbeitskolleg*innen, in der Familie, mit Nachbarn oder Freunden. Wir sind auch in der großen Welt in einem ständigen Austausch jenseits von Landesgrenzen und Meeren. Das Theater als Ort der Aufklärung und der Verteidigung der humanistischen und demokratischen Werte, tritt bei uns auf, indem wir gegen die Spaltung der Gesellschaft und für ein positives Miteinander stehen: Ob in Ilse Aichingers „Die größere Hoffnung“, indem es um die Bewältigung von Schuld geht oder in Euripides „Die Troerinnen“, ein großes Stück über die Botschaft von Empathie und Frieden.

Das Stück "Alfa Romeo und die elektrische Giulietta" wird in Zusammenarbeit mit der Tangente St. Pölten umgesetzt. Wie kam es zu der Zusammenarbeit und werden die Aufführungen auch im Rahmen des Festivals stattfinden?

Rötzer: Das Jahr 2024 steht in St. Pölten und Niederösterreich unter der Flagge der Kultur. Mit dem Festival für Gegenwartskultur „Tangente St. Pölten“ wird es an vielen Orten lokale wie internationale Kunst und Kultur geben. So ist auch das Landestheater Niederösterreich gemeinsam mit der Tangente mit einem künstlerischen Auftrag an die niederländische Theatergruppe „Wunderbaum“ herangetreten. Gemeinsam mit einem mehrsprachigen Ensemble aus Holland, Italien und dem Landestheater wird ein Musiktheater über die Zukunft des italienischen Automobilherstellers Alfa Romeo erarbeitet, das prototypisch für die Neuorientierung von Mobilität in Zeiten des Klimawandels steht.

War es Ihnen bei der Auswahl der Stücke ein besonderes Anliegen, Regisseurinnen bzw. Autorinnen eine Plattform zu bieten?

Rötzer: Seit ich am Theater arbeite, ob als Dramaturgin in Berlin und Graz oder jetzt als Künstlerische Leiterin am Landestheater Niederösterreich, war es mir immer wichtig, Frauen am Theater zu unterstützen und in die „pool position“ zu bringen. Vor allem weil besonders die prestigeträchtigen Jobs lange Zeit männlich dominiert waren. Am Landestheater arbeiten aber auch viele Frauen nicht nur auf der Bühne, sondern auch hinter der Bühne, in der Bühnentechnik, in den Abteilungen Maske, Kostüm, Marketing oder Dramaturgie. Und auch unser Publikum besteht mindestens zur Hälfte aus Frauen. So ist es uns schon seit vielen Jahren ein großes Anliegen, mit Regisseurinnen wie Sara Ostertag, Krista Székely, Sláva Daubnerová, Nehle Dick oder Autorinnen, wie Eva Menasse, Ilse Aichinger, Marlen Scholten und vielen anderen das Landestheater nach dem Wert der „Gleichheit“ genauso wie auch der Diversität aufzustellen. Dafür steht auch unsere Gastspiel-Einladung des Berliner Theaters RambaZamba mit Menschen mit Behinderung, die in der Regie von Leander Haußmann „Einer flog übers Kuckucksnest“ präsentieren.

Nachwuchs ist für das Theater ja sehr wichtig - einerseits auf der Bühne, andererseits aber auch im Publikum. Mit welchen Stücken möchten Sie junge Menschen vor allem ansprechen? Welche Bemühungen gibt es, ein junges Publikum in den Saal zu holen?

Rötzer: Wir haben eine Reihe von Stücken, die speziell für Kinder und Jugendliche programmiert sind, wie z.B. „Der Regenbogenfisch“, eine der schönsten Kindergeschichten ab vier Jahren oder „Emil und die Detektive“ eines meiner Lieblingsbücher von Erich Kästner für Kinder ab sechs Jahren. Mit „Tschick“ wollen wir endlich den absoluten Hit der Jugendliteratur auf die Bühne bringen. In all diesen Stoffen geht es um heranwachsende Menschen, die sich mit diesen Geschichten identifizieren können und so etwas wie einen Kompass für ihr zukünftiges Leben entwickeln können. Außerdem gibt es auch die Möglichkeit, selbst Theater zu spielen, z.B. im Jugendclub ab 14 Jahren oder im Kinderclub ab acht Jahren sowie zahlreiche Workshop-Angebote. Außergewöhnlich und neu ist die Idee, Workshops mit Kindern und Senioren anzubieten – wir freuen uns jetzt schon über viele Anmeldungen!

Wie war die Theatersaison 2022/23? Konnte sich das Landestheater von den Pandemie-Einschränkungen erholen?

Rötzer: Ich freue mich sehr, dass wir ein sehr treues und offenes Publikum haben und erhalten konnten - und dass wir auch während der Pandemie immer im Austausch und Dialog geblieben sind. Wir konnten uns digital mit dem Publikum per Streaming verbinden. Und wir haben auch immer wieder über unsere Kolleginnen aus der Marketing-Abteilung schriftlichen Kontakt mit unserem Publikum gehalten. Nun können wir auf eine sehr erfreuliche Auslastung von knapp 83 Prozent zurückblicken.

Was ist Ihr persönliches Highlight unter den Eigenproduktionen des Landestheaters? Und auf welches Gastspiel freuen Sie sich besonders?

Rötzer: Die gesamte nächste Spielzeit besteht aus Höhepunkten und exklusiv für unser Publikum ausgewähltes Programm. Aber ich möchte gerne noch die großen Klassiker, wie Molières „Der Menschenfeind“, Horváths „Kasimir und Karoline“ oder Dürrenmatts „Die Physiker“ hervorheben, die besonders in heutigen Zeiten der massiven Veränderung, ein Navigator für unsere gemeinsame Reise in eine Zukunft mit Solidarität, Toleranz und Menschlichkeit sein können. Das gilt auch für unsere Gastspiele, wie „Das Weinen“, eine humorvoll-dadaistische Inszenierung des großen Künstlers Christoph Marthalers oder für die brilliant-komisch-kluge Performance der großen Hollywood-Schauspielerin Isabella Rossellini, die in „Darwin`s Smile“ die Beziehung zwischen Mensch und Tier zu einer grandiosen Schauspielkunst werden lässt.

