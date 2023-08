Gebürtiger St. Pöltner Michael Mantler: „Ich schaffe aus alten Werken neue Kompositionen“

Michael Mantlers „Coda: Orchestra Suites“ ist eine Sammlung neu arrangierter Werke seiner Alben. Foto: Wolfgang Gonaus

A nlässlich seines 80. Geburtstags hat die NÖN mit dem Weltberühmten Jazz-Komponisten Michael Mantler gesprochen. Der in St. Pölten aufgewachsene Musiker erzählt, warum er in New York sein eigenes Label gründete, wie es zur Zusammenarbeit mit Nick Mason kam und über seine Vorliebe zu Neuinterpretationen.

NÖN: Sie sind mit 19 Jahren von St. Pölten nach Amerika gezogen, um dort ihrer Jazz-Karriere nachzugehen. Was war für Sie damals ausschlaggebend Österreich zu verlassen? Michael Mantler: Ich wollte Jazz-Musiker werden und Amerika war einfach das Zentrum wo man zu dem Zeitpunkt sein sollte. NÖN: 1965 gründeten Sie in New York mit Ihrer späteren Ehefrau das "Jazz Composer's Orchestra" und Ihr eigenes Label. Wie kam es dazu? Mantler: Es war für uns damals notwendig, denn das Musikgeschäft wollte nichts mit uns zu tun haben. Wir spielten eben keine kommerzielle Musik. NÖN: In den 80er-Jahren arbeiteten Sie mit Pink-Floyd-Drummer Nick Mason, Jazz-Gitarrist Mike Stern und Jack Bruce von "Cream" zusammen. Wie hat dieses "Quartett" auf musikalischer Ebene zusammengefunden und zusammengepasst? Mantler: Das waren eben gewisse Rock- und Jazz-Musiker, die an meiner Musik interessiert waren. Ich fand es damals interessant sie mit meiner Musik zu verbinden. NÖN: Bei Ihrem 2021 veröffentlichten Werk "Coda" haben Sie aus Ihren bereits bestehenden Stücken neue Werke entstehen lassen. Wie geht man hierbei vor? Mantler: Ich höre die Musik, die ich seit Jahren liegen habe. Manchmal beginne ich mit Elementen, die ich damals verworfen habe und die ich auch jetzt am Ende vielleicht nicht wirklich verwende. Diese Prozedur hat mich aber immer in Schwung gebracht und zu einem neuen musikalischen Gedankengang geführt. So enstanden aus alten Werken neue Kompositionen. NÖN: Werden Sie weitere Kompositionen schreiben? Mantler: Nein. Ich glaube, ich habe gesagt, was ich zu sagen habe. Es gibt eine Menge Material, das nur einmal öffentlich präsentiert wurde. Weitere Auftritte wären sicherlich möglich und interessant. Bis auf seltene Ausnahmen wurden meine Projekte immer von mir selbst initiiert und verwirklicht, und zum jetzigen Zeitpunkt habe ich weder das Bedürfnis noch den Willen, es noch einmal zu tun. Sollte jedoch eine Anfrage reinkommen, ein neues Werk zu erschaffen, könnte die bloße Tatsache, dass man darum gebeten wird, genug Aufregung hervorrufen, um zumindest darüber nachzudenken. Wer weiß ... NÖN: Sie wohnen bereits seit Jahrzehnten nicht mehr in St. Pölten. Was verbinden Sie dennoch mit der Landeshauptstadt? Mantler: Eigentlich wenig. Familie oder Freunde befinden sich nicht mehr in St. Pölten. Eine Einladung zum Maturatreffen habe ich vor vielen Jahren angenommen. Zuletzt besuchte ich die Landeshauptstadt aber im Mai 2005, anlässlich der Verleihung des Jakob Prandtauer-Preises für Wissenschaft und Kunst der Stadt St. Pölten. Ein einmaliges Konzert beim Donau Festival 1991 bleibt mir auch in Erinnerung. Ein Konzertabend im Festspielhaus kam leider nie zustande. NÖN: Welchen Tipp würden Sie Nachwuchsmusikerinnen- und musikern heute geben? Mantler: Obwohl es jetzt schon sehr viele Möglichkeiten gibt unabhängig vom sogenannten "Musikgeschäft“ zu arbeiten, ist das nach wie vor, außer in raren Fällen, beinahe unmöglich sich ernstlich zu etablieren und von seiner Musik zu leben. Beharrlichkeit plus viel Glück und Zufall wären ausschlaggebend.