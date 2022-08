"Es ist das beste Gefühl, wenn die Menge und wir zusammen Spaß haben"

Ihr seid gerade aus Tschechien gekommen, auf Sziget ward ihr ja auch schon. Also ihr macht jetzt all die großen Festivals in Europa. Wie fühlt sich das an?

Georgia: Ja, das ist großartig. Wir waren drei Tage in Deutschland, haben einen Gig in Prag gespielt – da waren sicher einige der besten Shows dabei, die wir je gespielt haben.

Das Frequency hat jetzt zwei Jahre nicht stattgefunden wegen der Pandemie. Hat sich das Livespielen verändert?

Amy: Ja, jeder hat jetzt wieder richtig Lust auf Live-Konzerte, auf Festivals.

Georgia: Es ist auch schön, jetzt ein bisschen mehr Diversität auf den Bühnen zu sehen. Vor den Lockdowns waren es vor allem Männer und es ist schön, jetzt zu mehr Festivals eingeladen zu werden und dort eine Plattform geboten zu bekommen.

Dieses Festival hat nur eine 15 Prozent Frauenquote und kaum POC-Artists [Anm.: People of Colour]. Wie fühlt es sich an, irgendwo zu spielen, und zu wissen okay, da sind jetzt 90 Prozent weiße Männer.

Georgia: Da hinken noch viele Festivals hinterher. Es ist großartig, hier zumindest die 15 Prozent zu repräsentieren. Wir hoffen, dass sie nächstes Jahr inspiriert werden von den 15 Prozent, die gespielt haben, und vielleicht sind es dann 30 Prozent, und irgendwann die Hälfte.

Georgia South und Amy Love rocken momentan Europa. Foto: Federica Burelli

Mit welcher Musik seid ihr aufgewachsen?

Georgia: Als ich sehr jung war Stevie Wonder, dann Kanye West und diese Richtung.

Amy: Meine Mutter hat viel Soul gehört, dann habe ich Glam Rock entdeckt. Dann Bettie Davis, Kate Bush und wir lieben Missy Elliot, Justin Timberlake. Wir mögen einfach viele verschiedene Dinge, es gibt nicht nur ein Genre, wir lieben alles.

Gibt es Musik, die ihr jetzt rauf- und runterhört?

Georgia: Teil unserer Warm-Up für die Bühne ist unsere „Voices of the Unheard“ Playlist auf Spotify, die haben wir während der Pandemie über die Black Lives Matters-Bewegung kreiert. Da sind einige großartige POC-Artists oben, das solltet ihr euch definitiv anschauen.

Habt ihr Rituale die euch helfen, in Stimmung zu kommen?

Georgia: Wir wärmen uns auf, den Körper, die Stimme. Es ist ein sehr energisches Set und wir bereiten uns vor mit Stretching, Herumlaufen, Hüpfen, alles.

"Nova Twins"-Sängerin Amy Love während des Konzertes beim Foto: APA/FLORIAN WIESER

Und zum Runterkommen?

Georgia: Wir müssen mit Cool-Downs anfangen, normalerweise legen wir uns einfach hin und sind froh, dass es vorbei ist.

Wie ist das Gefühl, wenn man von der Bühne geht, nachdem man vor Tausenden Menschen gespielt hat?

Georgia: Es gibt zwei Möglichkeiten, entweder wir sind noch voll auf Adrenalin oder wir crashen einfach total.

Amy: Es kommt auch auf den Gig an. Normalerweise sind wir komplett durchgeschwitzt. Aber es ist ein gutes Gefühl und es ist großartig, endlich wieder live spielen zu können.

Ihr habt euer Debut-Album "Who Are The Girls" ja kurz vor dem Lockdown veröffentlicht...

Georgia: Zum Glück konnten wir für eine Woche in Frankreich touren, dann mussten wir schon heim.

Wie ist der Unterschied ein Konzert zu spielen und eines zu besuchen?

Georgia: Man hat eine ziemliche Verantwortung, wenn man auf der Bühne ist, aber man hat auch viel Spaß.

Amy: In der Menge kann man sich entspannen und muss sich keine Gedanken machen, ob alles funktioniert. Aber wenn die Menge und wir zusammenkommen und Spaß haben, ist es das beste Gefühl.

Was war euer erstes Konzert oder Festival?

Georgia: Bei mir war es Beyonce mit 11. Ich war ganz vorne und es war einfach das Beste.

Amy: Ich weiß es nicht mehr genau, eine meiner besten Freundinnen hat mich mitgenommen entweder zu Pink, Beyonce oder den Noisettes.

"Nova Twins"-Sängerin Amy Love während des Konzertes beim Foto: APA/FLORIAN WIESER

Ihr habt ja schon mit ziemlich coolen Bands gespielt. Mit wem würdet ihr denn gerne noch spielen?

Georgia: Slipknot wäre cool.

Amy: Doja Cat.

Das sind sehr unterschiedliche Artists…

Georgia: Wir können die beiden verbinden.

Amy: Miley Cyrus wäre auch cool.

Georgia: Und Korn.

Amy: Wir hätten mit Rage Against the Machine spielen sollen. Aber die Shows mussten abgesagt wurden. Das war ein bisschen ein Traum.

Aber sie haben in höchsten Tönen von euch gesprochen.

Georgia: Das ist immer schön, wir haben vorher schon mit Prophets of Rage getoured, wo Mitglieder dabei sind. Und sie waren immer so unterstützend und nett. Wir haben vergessen, dass sie die größten Rockstars ever sind, weil sie so bescheiden waren.

Haben sie euch gute Ratschläge fürs Touren gegeben?

Amy: Ja, sie haben uns eine Vitamincremé für die Waden empfohlen, die hilft, die Muskeln zu stärken.

Und das hilft?

Georgia: Ich hab‘s ehrlich noch gar nicht probiert. Wir sollten eigentlich einen Workout-Club starten auf der Tour. Wir haben Turnschuhe mit aber sie noch nie benutzt. Aber jeder Auftritt ist sowieso wie ein Workout, wir spielen eine Stunde und das ist wie ein HITT-Workout.

Ich stelle mir das Tourleben schon stressig vor, immer eine andere Stadt, aber die gleichen Leute.

Amy: ich glaube, wir sind sehr gut darin, uns die Leute auszusuchen, die mit uns auf Tour gehen. Alle sind sehr ruhig und ausgeglichen. Wir geben uns auch genug Raum, wenn wir es brauchen. Wir trinken auch nicht so viel, ich glaube, da streitet man sich auch schneller. Wir sind sehr gesund unterwegs.

Georgia: Wir essen viel, wir schlafen viel, wir spielen viel

Ihr wart ja sehr produktiv im Lockdown und habt ein Album "Supernova" produziert?

Amy: Ja am Anfang waren wir faul, und ein bisschen traurig und haben nur Netflix geschaut. Aber als wir zum Schreiben begonnen haben, das war unser Weg heraus. Wir haben einen Song geschrieben und er hat uns das Gefühl gegeben, dass wir wieder eine Aufgabe haben. Dann haben wir uns auf diesen kreativen Prozess fokussiert und am Schluss hatten wir plötzlich ein Album. Es war schön diese Zeit und diese Freiheit zu haben.

Georgia: Wir waren da auch mehr in die Produktion involviert. Wir hatten mehr Kontrolle, weil wir es zu Hause aufgenommen haben.

Ihr tourt jetzt wahrscheinlich noch den ganzen Sommer?

Amy: Ja, danach geht’s in die USA, dann Europa, dann Australien. Und dann, Album Nummer 3.

Georgia: Aber zu Weihnachten sind wir heuer zumindest Hause!

[Anm.: Interview übersetzt]

