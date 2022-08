Ron Pfenningbauer: "Das Frequency sollte barrierefreier werden"

NÖN: Kannst du mir ein bisschen was über dich erzählen?

Ron: Ich bin Ron Pfenningbauer aus Korneuburg und seit 15 Jahren beim Campus&City Radio als Freier Radiomacher. Ich bin seit 2008 regelmäßig am Frequency, hab damals noch The Prodigy gesehen mit dem Keith, der ja leider verstorben sind. Man trifft hier halt alle möglichen Stars.

Wie hat sich das Frequency seit 2008 verändert?

Ron: Sehr viele negative aber auch sehr viele positive Veränderungen. Negativ ist, dass es immer mehr zum Mainstream wird. Also du merkst schon die Musikrichtungen ändern sich voll. 2008 waren es noch Korn, Limp Bizkit, The Prodigy, also eher Metal und Punk. Jetzt wird es halt immer mehr zu Hip Hop und Elektro-Musik. Das ist halt nicht meins, ich komm halt mehr aus der Metal- und Punkszene. Ich bin aber sowieso vor allem für die Interviews da.

Du legst bei den Interviews ja immer einen Fokus auf Inklusion, weil du ja selbst Lernschwierigkeiten hast. Kannst du mir da ein bisschen was erzählen?

Ron: Inklusion ist wichtig, sie geht jeden an. Menschen mit Behinderungen haben genauso das Recht, in der Gesellschaft aufgenommen zu werden, haben genauso das Recht, hier am Frequency sein zu können. Jedes Festival sollte barrierefrei sein, nicht nur die WC. Sondern auch die anderen Gäste sollten wissen, was sie tun. Es sollte mit Menschen mit Behinderung umgegangen werden wie mit jedem. Natürlich brauchen sie spezielle Unterstützung und haben spezielle Bedürfnisse. Gerade bei den Securitys am Frequency gibt es noch Nachbesserungsbedarf.

Wie schaut es beim Frequency sonst aus mit Inklusion und Barrierefreiheit?

Ron: Von dem Podium für Menschen mit Behinderungen sieht man gut auf die Bühne. Die Frage ist aber auch immer, wie ich dort hinkomme. Und es gibt verschiedene Arten der Behinderungen. Menschen mit einer Seheinschränkung brauchen etwas anderes als Menschen im Rollstuhl. Die Frage ist immer, wie geht man damit um. Gibt es da beispielsweise eigene Securitys, die geschult werden?

Und was für Fragen stellst du dann den Bands?

Ron: Auch zu Inklusion aber auch Dinge wie, was war euer bester Gig, was war euer Magic Moment auf der Bühne, wollt ihr noch etwas sagen. Ich fokussiere mich aber immer auf die speziellen Fragen, die mir ein Anliegen sind.

Was hoffst du, wie sich das Frequency weiterentwickelt?

Ron: Es sollte barrierefreier werden. Und musikmäßig härter. Aber wenn jemand auf DJs steht, dann gibt es da auch gute kleinere DJs.

Wie schaut denn ein barrierefreier Campingplatz aus?

Ron: Wenn man zum Beispiel einen Rollstuhlfahrer hat und es ist gatschig, wird es schwierig. Ebenerdige Duschen sind wichtig, damit jeder duschen kann. Und auch breitere Kabinen. Das Frequency sollte barrierefreier gestaltet werden. Das wäre mein größter Wunsch. Ich hoffe, irgendwann erlebe ich das noch. Wenn nicht, dann wünsche ich mir das für die nachfolgende Generation, die dann ein cooles Festival haben soll.

Wie schaut es in der Musikszene mit Inklusion aus? Was ist mit Musikerinnen und Musikern mit Behinderungen?

Ron: Ich habe bis jetzt in meinem langjährigen Frequency-Dasein noch keine erlebt. Natürlich gibt es inklusive Bands, die werden aber nicht eingeladen.

Was braucht‘s denn sonst für ein richtig gutes Festival?

Ron: Ein gutes Festival sollte sein: 25-30 Grad, gute Laune, Menschen, die wirklich Spaß haben am Feiern.

Welche Festivalweisheiten hast du in deinem Leben gelernt?

Ron: Immer auf alles vorbereitet sein und sich mit den Gegebenheiten abfinden. Sei es Wetter oder Leute

Ron's Frequency-Interviews gibt es auf cr944.at zum Nachhören

