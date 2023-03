St. Pöltner Facharzt: Unverträglichkeiten häufiger diagnostiziert

NÖN: Gefühlt werden Nahrungsmittelunverträglichkeiten immer mehr. Wie sehen Sie das als Mediziner?

Bernhard Angermayr: Gefühlt vielleicht, tatsächlich jedoch nicht. Zum Glück haben wir in der Medizin zu den meisten Erkrankungen und Beschwerden Daten und Fakten. Im konkreten Fall kann ich sagen, dass die Unverträglichkeiten nicht zunehmen, jedoch häufiger diagnostiziert werden. Ein Grund ist die zunehmende Sensibilisierung der Bevölkerung, der Wunsch nach einem „gesunden” Lebensstil, eine große Lebensmittel- und Werbeindustrie, die auf den Zug aufspringt sowie die Tatsache, dass dem Essen als Tätigkeit in unserer Gesellschaft immer weniger Zeit und Bedeutung beigemessen wird.

Das führt dazu, dass zunehmend nebenbei und zu schnell gegessen wird, anstatt sich in Ruhe hinzusetzen, um dann langsam ohne Ablenkung zu essen. Auch wird zunehmend Fertigessen oder verarbeitetes Essen gegessen, statt zu Hause mit frischen Zutaten selbst gekocht. Ein weiteres Problem ist, dass immer mehr Menschen ihre Ernährung mehr oder weniger radikal umstellen, beispielsweise von ausgewogener Mischkost zu vegetarisch oder gar vegan. Bei manchen geht das gut, bei anderen reagiert das Verdauungssystem mit Beschwerden.

Welche Unverträglichkeiten kommen häufig vor, welche eher selten?

Angermayr: Am häufigsten kommen Laktose-, Fruktose- und Sorbitunverträglichkeiten vor, wobei in Österreich wahrscheinlich, genaue Daten liegen nicht vor, jeder Dritte eine Laktoseintoleranz hat. Wichtig in diesem Zusammenhang ist aber, dass ein Großteil dieser Menschen diese Intoleranz „nur am Papier” hat und gar keine Beschwerden, sodass diese Intoleranz überhaupt keine Konsequenzen hat und auch keine Diät eingehalten werden muss. Die sogenannte Histaminintoleranz ist eine österreichische Erfindung und liegt viel seltener vor, als sie bei uns diagnostiziert wird. Grund ist ein Laborwert (DAO), der bei uns bestimmt wird und als Grundlage zur Diagnose verwendet wird. Das ist ein absoluter Blödsinn, denn dieser Wert sagt über eine Intoleranz rein gar nichts aus. Eher selten sich Nahrungsmittelallergien.

Eine gesundheitlich relevante Unverträglichkeit ist die Zöliakie. Ca. 0,7 Prozent der Bevölkerung ist betroffen, wobei viele Menschen nicht wissen, dass sie diese Erkrankung haben. Hiebei wird Gluten nicht vertragen, was zu diversen Beschwerden führen kann, auch außerhalb des Verdauungstrakts. Im Gegensatz zu den meisten anderen Unverträglichkeiten ist hier eine strenge Diät unverzichtbar, weil durch das nicht vertragene Nahrungsmittel der Körper tatsächlich geschädigt wird. Anders ist das beispielsweise bei Laktose. Hier ist eine Diät nicht obligat.

Was sind Symptome für mögliche Unverträglichkeiten?

Angermayr: Die meisten Unverträglichkeiten äußern sich in typischen Verdauungsbeschwerden wie Bauchschmerzen, Durchfall, Übelkeit und Blähungen. Andere - wie beispielsweise die Zöliakie - können auch Beschwerden außerhalb des Verdauungssystems auslösen, wie Müdigkeit, Hautveränderungen oder abnorme Blutwerte.

Was raten Sie Leuten, die den Verdacht haben, unter einer Unverträglichkeit zu leiden?

Angermayr: Am wichtigsten ist zu wissen, dass Unverträglichkeiten Symptome eigentlich aller Verdauungserkrankungen sein können wie Gastritis oder Darmentzündungen, etwa Zöliakie oder Morbus Crohn und Colitis ulcerosa. Es ist daher nicht sinnvoll, mit Unverträglichkeitstests zu beginnen, sondern zuerst eine sogenannte „organische” Erkrankung - wie die eben genannten - auszuschließen. Das macht man mit einer speziellen Blut- und Stuhlanalyse beim Arzt. Die in Apotheken oder im Internet angebotenen Tests sind völlig ungeeignet, da sie keine verlässlichen Ergebnisse liefern.

Sobald eine organische Erkrankung ausgeschlossen ist, kann man selbst auch zu Hause testen, ob man zum Beispiel eine Laktose- oder Fruktoseintoleranz hat, indem man im Falle von Laktose eine größere Menge Milch, mindestens 0,3 Liter auf nüchternen Magen trinkt und dann beobachtet, ob man davon Beschwerden bekommt. Im Falle von Beschwerden ist es dann in weiterer Folge sinnvoll, das Lebensmittel nicht komplett wegzulassen, sondern die Dosis auszutesten, welche gut vertragen wird. Das hängt natürlich auch immer davon ab, was man sonst noch dazu isst oder trinkt.

Wenn trotz Weglassen des Nahrungsmittels weiterhin Beschwerden bestehen oder manche Lebensmittel einmal besser und dann schlechter vertragen werden, ist es Zeit für eine weitere ärztliche Abklärung.

