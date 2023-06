Als das Spender-Blut in St. Pölten noch in Flaschen gefüllt wurde ...

NÖN: Herr Köck, wann und in welcher Funktion haben Sie ihren Dienst in der Blutbank begonnen und wie sind Sie in die Position der organisatorischen Leitung gekommen?

Rudolf Köck: Begonnen habe ich vor 35 Jahren, 1988, im medizinisch-technischen Dienst in der Blutbank. Mit März 1992 wurde ich Organisationsleiter. Mein Vorgänger Franz Staudinger ist damals in Pension gegangen. Die Stelle wurde ausgeschrieben, ich hab’ mich beworben und wurde schließlich mit der Organisationsleitung beauftragt.

Seit wann gibt es die Blutbank St. Pölten eigentlich schon? Was hat sich am Spendevorgang geändert? Wie ist früher eine Blutspende abgelaufen?

Köck: Begonnen hat die Bluttransfusion im Krankenhaus St. Pölten im Jahr 1949. An der chirurgischen Abteilung unter der Leitung von Prim. Dr. Edmund Ebner führte Ass. Dr. Helmut Böhme die ersten Blutspenden durch. Das gespendete Blut wurden damals mit Glastrichter und Glasröhrchen im Operationsaal abgenommen. Die Transfusion erfolgte meist sofort. Auch Direktübertragungen vom Spender auf den Patienten wurden in dieser Zeit durchgeführt.

Unter meinem Vorgänger Franz Staudinger adaptierte man später unterhalb der alten Chirurgie im Keller einen Raum, wo Blutkonserven direkt abgenommen werden konnten, damals noch in Flaschen und diese wurden dann in den Operationssaal gebracht. Auch die Lagerung des Blutes erfolgte in Flaschen. 1964 haben wir den ersten Blutbank-Kühlschrank bekommen. Ab 1965 hat dann Franz Staudinger die ersten Blutspende-Aktionen organisiert.

Wie war die Blutbank vor 30 Jahren aufgestellt? Wie präsentiert sie sich heute?

Köck: Sie war damals in der Kinderabteilung untergebracht. Später wurde auch die Augenabteilung dafür adaptiert, weil alles zu klein war. Wir waren zu dieser Zeit zu viert. Heute arbeiten in der Blutbank 41 Personen. Es hat dann bald eine gewaltige Entwicklung begonnen. Das Blut war ja lange Zeit nur zwei Wochen haltbar. Wir waren mit Vorschriften zur Verbesserung der Blutkonserven und deren längerer Haltbarkeit gefordert. 1993 bekamen wir die automatischen Bluttrenngeräte. Damit konnte eine weitgehende Reduktion des Gehalts an weißen Blutkörperchen erreicht werden. Die Blutkonserven waren so länger haltbar und konnten bis zu 42 Tage gelagert werden. Das war ein großer Schritt.

Da fällt mir eine lustige Begebenheit aus meiner Anfangszeit ein. Wir hatten ja zu dieser Zeit noch kein Patienten-Labor in der Blutbank. Zuständig dafür war die Serologie. Dort wurden die Infektionstestung und die Patientenverträglichkeit durchgeführt. Nur hatten die keinen Nachtdienst. Wenn also z. B. die Kinderabteilung in der Nacht Blutkonserven benötigt hat, haben sie mich geholt und ich hab die Tests gemacht. Nur war ich damals erst kurz nach Gerersdorf übersiedelt und hatte noch kein Telefon. So ist es mehrmals passiert, dass das Krankenhaus die Polizei in Prinzersdorf angerufen hat, die haben mich persönlich verständigt, ich bin reingefahren und hab die sogenannten Kreuzproben durchgeführt. Die Nachbarn haben sich dann schon gewundert, was der wohl angestellt hat, wenn um drei Uhr nachts die Polizei mit Blaulicht bei ihm vor der Tür steht.

Hat sich das dann geändert und wie ist es weitergegangen?

Köck: Ja. Später wurden ein Turnusdienst und das Patientenlabor in der Blutbank aufgebaut. Heute gibt es in der Blutbank zwei Bereiche, die Versorgung der Patienten und die Produktion. Ein Meilenstein war 1999 der Beginn der Herstellung der Thrombozyten-Konzentrate in der Blutbank St. Pölten. Der Höhepunkt war im Mai 2011 die Eröffnung der neuen Blutbank, eine der modernsten ihrer Art in Österreich. Durch Corona bedingt haben wir dann auch noch mit der Produktion von therapeutischem Plasma begonnen.

Wie viele Blutbanken gibt es in Niederösterreich?

Köck: Derzeit zwei, St. Pölten und Mistelbach. Um 1996 wurden die Blutbanken in Amstetten und Waidhofen an der Thaya geschlossen und von St. Pölten übernommen. 2011 sind wir eine Kooperation mit der Blutbank Mistelbach eingegangen. Es gab und gibt nach wie vor eine gute Zusammenarbeit mit der Blutspendezentrale für Wien, NÖ und Burgenland, auf die wir u. a. bei Engpässen zurückgreifen können. So ist die Versorgung mit Spenderblut jederzeit gesichert.

Heutzutage gibt es ja viele Kampagnen und Aktionen, mit denen um Blutspender geworben wird. Wie war das Interesse früher und wie ist es heute?

Köck: Leider ist das Interesse an der Blutspende gesunken. Spenden-Aktionen gab es früher nur halb so viele wie jetzt. Heute sind es 190 bis 200 im Jahr, in der Corona-Zeit waren es etwas weniger. Die Anstrengungen zur Werbung regelmäßiger Blutspender wurde natürlich erhöht. Früher haben wir Postwürfe gemacht und in der Zeitung, wie der NÖN, geworben. Jetzt nutzen wir auch die sozialen Medien und haben auch eine eigene App zur Verfügung. Die Herausforderung ist, die Jungen zur Blutspende zu bewegen. Das Alter der meisten Spender bewegt sich zwischen 40 und 60 Jahren. Mit mehr Aktionen konnten wir den Rückgang zwar abfedern, aber es wird trotzdem immer schwieriger, Blutspender zu finden.

Ein großes Danke gebührt Personen und Organisationen vor Ort für ihre Unterstützung. Polizei, Rettung, Feuerwehr, Bundesheer, Vereine, Gemeinden, Schulen aber auch private Personen – sie sind es vielfach, die die Leute zum Blutspenden motivieren und Aktionen mitorganisieren. Das ist für mich die beste Werbung. Gespendet werden kann übrigens auch in der Blutbank direkt, von Montag bis Freitag, 8 bis 13 Uhr, am Mittwoch bis 18 Uhr.

Das neue Blutspendegesetz ist ja erst 2022 in Kraft getreten. Was sagen Sie dazu?

Köck: Das neue Gesetz finde ich insofern wichtig, weil es wieder ein neuer Sicherheitsfaktor ist. Es ermöglicht außerdem vielen weiteren Personen die Blutspende, die früher aus verschiedenen Gründen nicht spenden durften.

Wird heute mehr Blut gebraucht, als in den Anfangsjahren ihrer Laufbahn?

Köck: Ja natürlich. Es ist ja so, dass die Spitäler größer geworden sind, die Leute älter werden und der Bedarf ist steigend. Die Anzahl der Patienten ist im Verhältnis viel höher, als die Spender, die nachkommen.

Kann man ungefähr sagen wie viele Liter Blut bzw. Konserven vor 30 Jahren in St. Pölten gespendet wurden und wie viele Liter es im Durchschnitt heute sind?

Köck: Vor rund 35 Jahren waren es 8.000 bis 10.000 Konserven pro Jahr. In normalen Jahren werden jetzt ungefähr 23.000 Konserven in St. Pölten produziert, jene von Mistelbach miteingeschlossen. Wobei vier Konserven einen Liter Blut ergeben.

Rudi Köck bei einem seiner zahlreichen Hobbys, dem Fischräuchern. Foto: Ferdidand Bertl

Mit dem Antritt der Pension beginnt ein neuer Lebensabschnitt für Sie. Wie man weiß, haben Sie zahlreiche Hobbys. Was wird ihnen von ihrem Beruf fehlen?

Köck: Mir hat meine Zeit in der Blutbank wirklich großen Spaß gemacht. Mein Aufgabenbereich war sehr breit gefächert. Ich möchte da auch all meinen Kolleginnen und Kollegen Dankeschön sagen für die wirklich gute Zusammenarbeit. Diese Zusammenarbeit wird mir wahrscheinlich fehlen. Aber ja, alles geht vorbei und ich glaube, es wird mir nicht fad mit meinen Hobbys. Und ich hoffe doch, dass ich einige von der Kollegenschaft noch öfter treffen werde.