Investition Mehr Platz im St. Pöltner Tierheim durch Sanierungs- und Umbauarbeiten

Tierpflegerin Claudia Vorstandlechner mit Hündin Marie und dem Obmann des Tierschutzvereins St. Pölten Willi Stiowicek. Foto: Nadja Straubinger

I mmer mehr Tieren muss das Tierheim St. Pölten zumindest vorübergehend eine Heimat bieten. Es herrscht Platznot und einiges muss erneuert werden. So stehen in den nächsten Monaten umfassende Sanierungs- und Umbauarbeiten an. Die Kosten belaufen sich auf rund 500.000 Euro.