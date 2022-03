Neue Klos und Duschen am Ratzersdorfer See

Die Vorfreude auf den Sommer ist bei vielen schon groß. Auch die Vorbereitungen laufen zum Teil schon, wie etwa am Ratzersdorfer See, wo schon an neuen Sanitäranlagen gearbeitet wird.

Der St. Pöltner Gemeinderat vergab in seiner letzten Sitzung 400.000 Euro für den Einbau neuer WC-Anlagen und Duschen in das Gebäude in der Bimbo-Binder-Promenade 15.

Die hohe Besucherfrequenz während der Hauptbadesaison macht es nötig, ausreichend sanitäre Anlagen zur Verfügung zu stellen. Es werden sowohl die bestehenden WC-Anlagen saniert als auch Duschmöglichkeiten für die Badegäste geschaffen.

Die Sanitäranlagen befinden sich unter dem Seestudio und werden barrierefrei zugänglich und mit einem Wickelraum ausgestattet sein. Insgesamt entstehen zehn WCs und vier Duschen.

„Die Ausgestaltung erfolgt vandalensicher, vergleichbar sind die Anlagen mit denen auf Autobahnraststätten“, heißt es aus dem Rathaus. Ein behindertengerechtes WC wird auch im Winter zugänglich sein. Die Benutzung der Anlage wird zur Refinanzierung der Reinigung und Instandhaltung gegebenenfalls kostenpflichtig sein.

Mit der Umsetzung wurde bereits gestartet, die Fertigstellung hänge von der Verfügbarkeit der Materialien ab, sei laut Magistrat aber schnellstmöglich vorgesehen.

