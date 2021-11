St. Pölten präsentiert Budget für 2022

Online präsentierte die Stadt die wichtigsten Kennzahlen des Budget-Voranschlags für das kommende Jahr. Insgesamt sind rund 209 Millionen Euro an Aufwendungen vorgesehen. Die Investitionen sind laut Bürgermeister Matthias Stadler als Signal an die Wirtschaft zu sehen. „Allen Investitionen steht einerseits ein Gegenwert, andererseits aber auch ein Nutzen gegenüber, weshalb sich die Ausgaben zwar kurzfristig in negativen Zahlen aber langfristig in positiven Fakten widerspiegeln.“ So schlägt die Errichtung des FH-Campus im kommenden Budget mit 52 Millionen Euro zu Buche und erhöht vorerst den Schuldenstand auf 168 Millionen Euro.

Generell stellen Bildungseinrichtungen einen Budget-Schwerpunkt dar: So werden auch 5 Millionen Euro für Kindergärten, 9,2 Millionen Euro für Pflichtschulen und 1,5 Millionen Euro für schulische Tagesbetreuung ausgegeben. Weitere Schwerpunkte sind auch Verkehrswege. Den Bereich Gesundheit mit Krankenanstalten, Impfungen, Schulgesundheit und Covid-Maßnahmen lässt sich die Stadt fast 27 Millionen kosten.

ÖVP will nicht zustimmen

Die ÖVP will dem Voranschlag nicht zustimmen, hat sie schon in einer ersten Reaktion angekündigt. Sie vermisst den "verantwortungsvollen Umgang mit dem Steuergeld der St. Pöltner". "Die SPÖ-Stadtregierung zieht es vor, auch weiterhin Schulden zu machen", betont Klubobmann Florian Krumböck. Abgestimmt wird über das Budget in der Gemeinderatsitzung Mitte Dezember.

Mehr dazu in der nächsten Ausgabe der St. Pöltner NÖN.